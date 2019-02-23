Экстрадированный в США российский программист признал вину

Речь идет о Станиславе Лисове, которого два года назад задержали в Испании, а затем выдали США. Его обвиняют в причастности к краже средств со счетов с помощью распространения банковского трояна

Станислав Лисов (Фото: AP)

Программист Станислав Лисов, которого в США обвиняют в совершении киберпреступлений, в том числе причастности к распространению банковского трояна признал свою вину. Об этом сообщает прокуратура Южного округа Нью-Йорка.

Прокурор Джеффри Берман и представитель ФБР Уильям Суини-младший объявили, что Станислав Лисов в федеральном суде Манхэттена признал себя виновным в сговоре с целью распространения вредоносного программного обеспечения, известного как NeverQuest, для заражения компьютеров и кражи данных с банковских счетов.

Адвокат Лисова Аркадий Бух подтвердил ТАСС, что его подзащитный признал вину. Защитник уточнил, что речь идет о признании по одному из двух пунктов обвинения. «Данное признание стало результатом продолжительного переговорного процесса с прокуратурой Южного округа штата Нью-Йорк», — сказал адвокат. Он уточнил, что максимальное наказание за данное преступление составляет пять лет.