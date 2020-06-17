Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 69,75 (-0,64) Quote, 16 июн, 14:03
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 79,04 (-0,1) Quote, 16 июн, 14:03
Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста Общество, 00:47 В Индии сообщили о гибели 20 военных на границе с Китаем Политика, 00:27 Три кита здоровья будущих отцов РБК и STADA, 00:16 Трамп запретил полиции применять удушающие приемы при задержании Общество, 00:07 Власти выведут транспортные карты из-под запрета на пополнение наличными Финансы, 00:00 Минобороны разрешили проверить вакцину от COVID на военных-добровольцах Общество, 00:00 Эксперты увидели снижение интереса россиян к тренингам и просмотру кино Общество, 16 июн, 23:50 «Бавария» стала 30-кратным чемпионом Германии Спорт, 16 июн, 23:41 Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве Недвижимость, 16 июн, 23:36 В Москве за сутки умерли 48 человек с коронавирусом Общество, 16 июн, 23:05 Рособрнадзор не будет требовать от школьников сдавать ЕГЭ в масках Общество, 16 июн, 22:51 Краснодарский губернатор назвал дату открытия региона для туристов Общество, 16 июн, 22:47 СМИ узнали о планах Прохорова закрыть арену Nassau Coliseum в Нью-Йорке Спорт, 16 июн, 22:44 Ветераны смогут посмотреть парад Победы с трибун без масок Общество, 16 июн, 22:33
Протесты в США ,  
0 

Трамп запретил полиции применять удушающие приемы при задержании

Президент США Дональд Трамп на фоне беспорядков, которые охватили американские города из-за смерти Джорджа Флойда после жесткого задержания полицейскими, подписал указ о реформе полиции. Об этом сообщает Bloomberg.

В документе говорится о том, что отныне к стражам правопорядка будут применяться более строгие правила в вопросе использования ими силы в отношении подозреваемых. В частности, полицейским теперь будет запрещено применять удушающие приемы при задержаниях, пишет агентство. Исключение станут случаи, когда под угрозой будет находиться жизнь сотрудника полиции.

Во время церемонии подписания документа, проходившей в Розовом саду Белого дома, Трамп выразил соболезнования семьям людей, убитых полицейскими. При этом он похвалил большинство офицеров, назвав их самоотверженными героями, и обвинил демократов в давних проблемах нацменьшинств. «Сокращение преступности и повышение стандартов не являются противоположными целями», — сказал глава государства.

Материал дополняется.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Дональд Трамп, реформа, полиция
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter