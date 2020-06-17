Трамп запретил полиции применять удушающие приемы при задержании

Президент США Дональд Трамп на фоне беспорядков, которые охватили американские города из-за смерти Джорджа Флойда после жесткого задержания полицейскими, подписал указ о реформе полиции. Об этом сообщает Bloomberg.

В документе говорится о том, что отныне к стражам правопорядка будут применяться более строгие правила в вопросе использования ими силы в отношении подозреваемых. В частности, полицейским теперь будет запрещено применять удушающие приемы при задержаниях, пишет агентство. Исключение станут случаи, когда под угрозой будет находиться жизнь сотрудника полиции.

Во время церемонии подписания документа, проходившей в Розовом саду Белого дома, Трамп выразил соболезнования семьям людей, убитых полицейскими. При этом он похвалил большинство офицеров, назвав их самоотверженными героями, и обвинил демократов в давних проблемах нацменьшинств. «Сокращение преступности и повышение стандартов не являются противоположными целями», — сказал глава государства.

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