Меркачева сообщила, что сбежавшая от родни чеченка покинула Россию

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Чеченка Лия Заурбекова, сбежавшая от родственников, покинула Россию, сообщила «Ленте.ру» член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева.

«По моим данным, она [Заурбекова] покинула территорию России», — сказала защитница, назвав такое развитие событий «лучшим вариантом».

Адвокат Заурбековой Наталия Тихонова также подтвердила РБК, что ее подзащитная находится за границей. Дальнейшие шаги она и подзащитная пока не обсуждали.

Адвокат сообщила, что бежавшая от родни Заурбекова уехала из России Общество

Ранее Заурбекова рассказала, что ушла из дома 13 мая из-за психологического и физического давления. Родственники объявили девушку в розыск на том основании, что она несовершеннолетняя.

Заурбекова же заявила, что ей 19 лет. Она обратилась в полицию, после чего члены ее семьи окружили ОМВД по району Нагатино-Садовники, куда приехала девушка. Накануне, 16 мая, Заурбекова покинула отделение полиции без родственников. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил, что в ближайшее время Заурбекову вернут родственникам.