Меркачева сообщила, что сбежавшая от родни чеченка покинула Россию
Чеченка Лия Заурбекова, сбежавшая от родственников, покинула Россию, сообщила «Ленте.ру» член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева.
«По моим данным, она [Заурбекова] покинула территорию России», — сказала защитница, назвав такое развитие событий «лучшим вариантом».
Адвокат Заурбековой Наталия Тихонова также подтвердила РБК, что ее подзащитная находится за границей. Дальнейшие шаги она и подзащитная пока не обсуждали.
Ранее Заурбекова рассказала, что ушла из дома 13 мая из-за психологического и физического давления. Родственники объявили девушку в розыск на том основании, что она несовершеннолетняя.
Заурбекова же заявила, что ей 19 лет. Она обратилась в полицию, после чего члены ее семьи окружили ОМВД по району Нагатино-Садовники, куда приехала девушка. Накануне, 16 мая, Заурбекова покинула отделение полиции без родственников. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил, что в ближайшее время Заурбекову вернут родственникам.