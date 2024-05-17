 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Политика ,  
0 

Меркачева сообщила, что сбежавшая от родни чеченка покинула Россию

Член СПЧ Меркачева: сбежавшая от родни чеченка уехала из России

Меркачева сообщила, что сбежавшая от родни чеченка покинула Россию
Video

Чеченка Лия Заурбекова, сбежавшая от родственников, покинула Россию, сообщила «Ленте.ру» член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева.

«По моим данным, она [Заурбекова] покинула территорию России», — сказала защитница, назвав такое развитие событий «лучшим вариантом».

Адвокат Заурбековой Наталия Тихонова также подтвердила РБК, что ее подзащитная находится за границей. Дальнейшие шаги она и подзащитная пока не обсуждали.

Адвокат сообщила, что бежавшая от родни Заурбекова уехала из России
Общество
Лия Заурбекова

Ранее Заурбекова рассказала, что ушла из дома 13 мая из-за психологического и физического давления. Родственники объявили девушку в розыск на том основании, что она несовершеннолетняя.

Заурбекова же заявила, что ей 19 лет. Она обратилась в полицию, после чего члены ее семьи окружили ОМВД по району Нагатино-Садовники, куда приехала девушка. Накануне, 16 мая, Заурбекова покинула отделение полиции без родственников. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил, что в ближайшее время Заурбекову вернут родственникам.

Новый проект о вине и культуре потребления

РБК Вино Коктейли

Лучшие коктейли: выбор российских барменов

РБК Вино Вино

4 неудобных вопроса о вине. Отвечает эксперт

РБК Вино Еда и вино

Еда и вино: главные правила сочетаний

РБК Вино Вино

Как стать виноделом в России

Теги
Чечня Ева Меркачева СПЧ

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Делимханов заявил, что сбежавшую чеченку вернут семье
Политика
В Москве чеченцы окружили отделение МВД, чтобы забрать сбежавшую девушку
Общество
Адвокат сообщила, что бежавшая от родни Заурбекова уехала из России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 98,9 (+0,07) Инвестиции, 16 мая, 16:38 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 90,92 (-0,33) Инвестиции, 16 мая, 16:38
Путин назвал темы прошедших с Си Цзиньпином переговоров Политика, 12:15
Как привлечь пользователей в приложение — опыт финтехсервиса Avosend Pro, 12:15
Россия и Малайзия подписали соглашение об отмене двойного налогообложения Политика, 12:13
Рябков сообщил о длительной паузе в диалоге по обмену заключенными с США Политика, 12:07
Китай призвал США к «чему-то практическому» для урегулирования на Украине Политика, 12:05
Меркачева сообщила, что сбежавшая от родни чеченка покинула Россию Политика, 12:01
Шахматист Непомнящий объяснил нелюбовь к «Зениту» Спорт, 12:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава «Ростеха» назвал самое востребованное за рубежом российское оружие Политика, 12:00
Британский министр рассказал, зачем Лондон поставил Киеву Storm Shadow Политика, 11:55
Europe 1 сообщила о планах Запада склонить Зеленского к переговорам Политика, 11:53
В Петербурге завели дела из-за «самовольно занимавших землю» самокатов Общество, 11:48
Путин сообщил об открытии совместного центра СПбГУ и Политеха Харбина Политика, 11:46
Президент ЮАР отказался участвовать в конференции по Украине в Швейцарии Политика, 11:44
Адвокат сообщила, что бежавшая от родни Заурбекова уехала из России Общество, 11:38