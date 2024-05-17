«Ъ»: в России могут запретить добавление в вейпы ароматизаторов и сахаров

«Ъ» узнал о планах запретить добавление в вейпы ароматизаторов и сахаров

Правительство России разработало проект документа с перечнем запрещенных к добавлению в вейпы веществ, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на готовящееся распоряжение.

Речь идет о запрете на «выпуск в обращение» веществ, «направленных на повышение привлекательности никотинсодержащей жидкости, безникотиновой жидкости и растворов никотина (в том числе жидкостей для электронных средств доставки никотина) и (или) добавок, усиливающих никотиновую зависимость».

В список этих веществ вошли:

пищевые добавки, ароматизаторы и вкусоароматические химические вещества;

природные и синтетические сахара;

лекарственные средства, экстракты лекарственных растений, БАДы;

вещества и красители, разрешенные к использованию в парфюмерно-косметической продукции;

производные никотина, алкалоиды табака, органические кислоты, этиловый спирт, какао-бобы, лакрицу, аммоний, аммиак и вещества, содержащие в структуре бета-карболин.

Таким образом, если запрет будет принят, то в вейпах будет разрешено использовать жидкости, содержащие никотин, глицерин дистиллированный (с чистотой не менее 94%) и пропиленгликоль (с чистотой не менее 95%).

Над перечнем работала межведомственная рабочая группа из числе представителей Минфина, Минсельхоза, Минпромторга, Росалкогольтабакконтроля, депутатов Госдумы и врачей, сообщил источник «Коммерсанта».

Мера направлена на сокращение потребления никотинсодержащей продукции, в первую очередь молодежью, говорится в пояснительной записке к документу.

В декабре прошлого года стало известно о перечне мер по усилению контроля за производством и оборотом никотиносодержащих жидкостей со стороны правительства. В него в том числе вошел потенциальный запрет вейпов, на который могут пойти после применения других мер. Среди них — проработка введения акциза, маркировка многоразовых вейпов (пока она существует только у одноразовых), утверждение требований к ингредиентам жидкостей.

В апреле этого года ТАСС сообщил о разработанном депутатами Госдумы от фракций КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия — За правду» законопроекте о полном запрете розничной продажи никотиносодержащих и безникотиновых вейпов в России.