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Мажилис Казахстана принял поправку о запрете вейпов

Нижняя палата парламента Казахстана приняла проект о запрете вейпов
Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Депутаты мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана приняли законопроект по вопросам здравоохранения, одной из поправок которого стал запрет на ввоз и продажу вейпов, сообщает «Sputnik Казахстан».

Нарушителям запрета будет грозить наказание: за продажу вейпов — арест до 50 суток, за ввоз и распространение — лишение свободы до двух лет, те же действия, но в составе преступной группы или в особо крупном размере — до пяти лет.

За принятие законопроекта проголосовали 92 депутата, один воздержался, отмечает издание «Курсив».

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Фото:Frank May / picture alliance / Global Look Press

О планах правительства Казахстана полностью запретить вейпы сообщала парламентская партия Respublica в июле 2023 года.

«Вред вейпов неоспорим. Именно поэтому Министерство здравоохранения с 2021 года остро ставит вопрос о введении запрета оборота вейпов», — заявила одна из авторов инициативы, депутат мажилиса Нургуль Тау.

По данным Минфина, на которые сослалась депутат, с 2020 по 2022 год оборот вейпов в стране вырос в 300 раз.

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При этом предприниматели отмечали, что запрет на продажу вейпов приведет к тому, что торговля ими просто уйдет в тень. Они предложили оставить на рынке честных игроков, которые будут продавать товар в неприметной упаковке.

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