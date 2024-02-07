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Парламент Абхазии одобрил запрет на ввоз и оборот вейпов

Парламент Абхазии принял закон о запрете на ввоз и оборот вейпов
Автор инициативы выразил беспокойство из-за роста ввоза в Абхазию вейпов и их влияния на здоровье населения, в том числе несовершеннолетних. Подобные запреты уже действуют в десятках стран мира
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Парламент Абхазии принял закон «О регулировании оборота устройств для потребления никотинсодержащей продукции, их составных частей и элементов», говорится на его сайте.

Как пишет «Sputnik Абхазия», документ подразумевает запрет на ввоз, рекламу и оборот электронных систем доставки никотина, в том числе вейпов. «Апсныпресс» со ссылкой на Государственный таможенный комитет Абхазии указывает, что с 1 января 2020-го по 2 мая 2023 года в республику ввезли более 71 тыс. электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции и курительных жидкостей.

Автор инициативы, депутат Инар Гицба, говорил, что рост объемов ввоза вейпов в Абхазию вызывает беспокойство и положения закона будут направлены на защиту здоровья населения, особенно несовершеннолетних.

В пояснительной записке к документу говорилось, что вейпы негативно влияют не только на легкие, но могут привести и к развитию сердечных и онкологических заболеваний, кроме того, в них могут содержаться вредные вещества — ацетальдегид, ацетон, формальдегид и др. Помимо этого, при использовании вейпов возможно получение травм (например, если устройство взорвется).

Автор законопроекта отмечал, что запрет на продажу таких устройств действует уже более чем в 30 странах.

В Абхазии закон вступит в силу после подписания президентом и официального опубликования.

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Фото:Frank May / picture alliance / Global Look Press

В январе законопроект, включающий в том числе запрет на ввоз и продажу вейпов, принял мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана. Инициатива подразумевает наказание за продажу вейпов в виде ареста до 50 суток, за ввоз и распространение — лишение свободы до двух лет, те же действия, но в составе преступной группы или в особо крупном размере, — до пяти лет.

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В России вопрос о полном запрете вейпов может быть рассмотрен в текущем году. Инициатива вошла в перечень мер по усилению контроля за производством и оборотом никотинсодержащих жидкостей правительства, среди которых также есть проработка введения акциза, маркировка многоразовых вейпов (сейчас она существует только у одноразовых), утверждение требований к ингредиентам жидкостей. К маю власти должны проанализировать их эффективность, и только после этого будет возможно поставить вопрос о запрете вейпов.

Абхазия — лидер по числу поездок россиян в 2023 году. По данным погранслужбы ФСБ, в прошлом году число пересечений границы между странами составило 5,75 млн.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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