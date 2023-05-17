В Калужской области рядом с «бетонкой» А-108 нашли обломки беспилотника

Обломки летательного аппарата нашли возле трассы А-108, также известной как объездная «бетонка» вокруг Москвы. Дрон упал вечером 16 мая, писала Baza

Фото: Яндекс.Карты

В лесополосе возле Тарутино в Калужской области нашли обломки беспилотника, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах. По словам собеседника агентства, боеприпасов на дроне не было.

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О том, что в области Тарутино упал дрон, также сообщал телеграм-канал Baza. По данным телеграм-канала, это произошло вечером 16 мая, очевидцы сообщили в полицию о том, что видели падение летательного аппарата и последующий взрыв. По данным телеграм-канала SHOT, это обломки советского Ту-141 «Стриж», дальность полета которого составляет до 1 тыс. км. Калужская область граничит с Московской, село Тарутино расположено рядом с трассой А-108 (Московское большое кольцо, также известное как «бетонка»).

РБК направил запрос в Минобороны.

После начала спецоперации России на Украине в разных регионах России неоднократно падали или сбивали беспилотники, ответственность за запуск которых Москва возлагает на Киев. Украина свою причастность отрицает.

Так, накануне, 16 мая, пограничники сбили в Суджанском районе Курской области украинские дроны-камикадзе, сообщил губернатор Роман Старовойт. По его словам, оба дрона при падении взорвались. Также 16 мая система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Клинцах Брянской области.

В ночь на 3 мая атака дронов была совершена на Кремль, БПЛА вывели из строя, никто не пострадал. В пресс-службе сообщили, что оценивают эти действия как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации». Киев свою причастность к инциденту отрицал.