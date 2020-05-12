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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ допустили выход на стабилизацию ситуации с коронавирусом в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Эпидемиологические данные по распространению коронавируса в России дают надежду на стабилизацию ситуации в стране. Такое мнение в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» выразила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Очень осторожно надо смотреть на эпидемиологические данные. Они дают надежду. Мы видим, что шесть дней подряд число [заболевших] стабилизировалось. И кроме одного дня, это было вчера, число случаев снижается, и тенденция роста снижается. Это говорит о том, что мы выходим на стабилизацию», — сказала Вуйнович.

По ее мнению, скорость распространения коронавируса будет зависеть от человеческого поведения.

«Мы не можем четко сказать, как люди будут вести себя. Конечно, это сейчас дает нам знак, что меры были эффективными. Но нужно быть очень осторожными», — отметила представитель ВОЗ.

Она указала на необходимость того, чтобы люди соблюдали «физическую удаленность», а зараженных коронавирусом людей госпитализировали оперативно. «Вирус никуда не ушел, его просто смогли чуть-чуть задержать, даже не контролировать», — добавила Вуйнович.

В ВОЗ сообщили о преобладании тяжело переносящих коронавирус пациентах
Общество
Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

8 мая глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России. По словам министра, говорить о спаде заболеваемости в стране пока рано. Он также добавил, что в России достигли баланса по госпитализации зараженных, так как медики обучились тактике ведения амбулаторных и стационарных пациентов.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 12 мая, в России выявлено свыше 232 тыс. случаев заражений. Умерли 2126 человек. Таким образом, страна занимает второе место в мире по числу случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Лидером по числу пациентов с COVID-19 являются США — там выявлено свыше 1,3 млн случаев инфицирования, более 80,6 тыс. человек умерли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: ВОЗ, пандемия, коронавирус
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