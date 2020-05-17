Минобрнауки допустило увеличение бюджетных мест в вузах в 2020 году

По словам министра, количество бюджетных мест в вузах будут увеличивать ежегодно до 2024 года

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Министерство образования и науки России изучает возможность выделить дополнительные бюджетные места в тех вузах и регионах, где это необходимо. Об этом заявил глава министерства Валерий Фальков в эфире радио «Комсомольская правда».

Министр отметил, что бюджетные места на 2020 год были выделены еще в мае прошлого года, решение предоставить дополнительные места пока не принято.

Кроме того, министерство планирует значительно увеличить количество бюджетных мест в вузах с 2021 года, добавил он.

«Ну, а со следующего года... будет существенное увеличение ежегодно до 2024 года. На это уже есть соответствующие бюджетные средства, они заложены, и определено количество мест», — добавил Фальков.