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Минобрнауки допустило увеличение бюджетных мест в вузах в 2020 году

По словам министра, количество бюджетных мест в вузах будут увеличивать ежегодно до 2024 года
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Министерство образования и науки России изучает возможность выделить дополнительные бюджетные места в тех вузах и регионах, где это необходимо. Об этом заявил глава министерства Валерий Фальков в эфире радио «Комсомольская правда».

Министр отметил, что бюджетные места на 2020 год были выделены еще в мае прошлого года, решение предоставить дополнительные места пока не принято.

Кроме того, министерство планирует значительно увеличить количество бюджетных мест в вузах с 2021 года, добавил он.

«Ну, а со следующего года... будет существенное увеличение ежегодно до 2024 года. На это уже есть соответствующие бюджетные средства, они заложены, и определено количество мест», — добавил Фальков.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

С учетом всех обстоятельств, стоимость обучения в вузах в этом году сохранится на уровне 2019 года, добавил глава министерства. При этом Минобрнауки рекомендовало высшим учебным заведениям по возможности предоставлять студентам максимальные рассрочки.

Помимо этого Фальков рассказал, как 149 вузов России вступили в программу трудоустройства студентов. Сейчас по ней удалось трудоустроить около 15 тыс. человек в рамках помощи тем, кто потерял работу во время эпидемии коронавируса.

Ранее глава Минобрнауки заявлял, что плата за обучение в университетах может быть снижена только при ухудшении его качества. Наиболее рациональным решением, которое защитит интересы всех сторон образовательного процесса, он назвал сохранение стоимости обучения на прошлогоднем уровне.

Автор: Виктория Тютина
Теги: Минобрнауки, бюджет, вузы
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