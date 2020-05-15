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Минобрнауки заявило об отказе некоторых вузов от госэкзаменов в этом году

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Многие российские вузы в 2020 году решили не проводить выпускные экзамены из-за коронавируса, сообщил в эфире «Первого канала» министр образования и науки Валерий Фальков.

«Многие вузы, учитывая беспрецедентный характер ситуации, приняли решение: там, где стандарт государственный образовательный позволяет, оставить на государственную итоговую аттестацию только защиту выпускной квалификационной работы», — сказал министр.

Минобрнауки продлило действие режима дистанционного обучения в вузах
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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

По его словам, сложностей с трудоустройством у выпускников, окончивших учебу без сдачи госэкзамена, не возникнет. Фальков пояснил, что ведомство постоянно находится в контакте с крупными корпорациями и объединениями работодателей.

Ранее Минобрнауки продлило дистанционный режим обучения в вузах на неопределенный срок. Кроме того, Фальков предложил организовать выпускные в вузах в онлайн-формате. По его мнению, это продемонстрирует способность вузов объединять силы.

Теги: вузы, Минобрнауки, Валерий Фальков, коронавирус
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