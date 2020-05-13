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Новости без коронавируса ,  
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Вузам рекомендовали не повышать стоимость обучения в этом году

Главное здание МГУ
Главное здание МГУ (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Стоимость обучения в российских университетах в следующем учебном году не должна превысить цены 2019 года. Об этом заявил министр образования и науки Валерий Фальков во время заседания Российского союза ректоров, передает корреспондент РБК.

«Министерство рассмотрело поступившие предложения относительно корректировки стоимости обучения и рекомендует университетам установить цены на следующий учебный год не выше стоимости обучения в 2019 году», — сказал Фальков.

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Фото: Геннадий Усоев / Global Look Press

Министр назвал это наиболее рациональным решением, которое защитит интересы всех сторон образовательного процесса.

Фальков также напомнил, что дистанционный формат обучения не равен заочному. По его словам, Минобрнауки требует от отечественных вузов сохранить качество образования во время удаленной работы студентов на прежнем уровне.

Ранее Фальков заявлял, что плата за обучение в университетах может быть снижена только при ухудшении его качества.

В марте Минобрнауки из-за угрозы коронавируса рекомендовало перевести студентов на дистанционный формат обучения. 8 мая министерство продлило удаленный режим, ранее объявленный до 12 мая, на неопределенный срок.

Теги: Валерий Фальков, высшее образование, Минобрнауки РФ, вузы
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