Минобрнауки назвало условие снижения стоимости учебы в вузах на удаленке

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Стоимость обучения в вузах на контрактной основе может быть снижена только при снижении качества образования. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«Вопрос об изменении стоимости правомерно ставить только в том случае, если качество образовательных услуг было очевидным образом снижено», — приводит его цитату Минобрнауки (цитата по ТАСС).

Он добавил, что в других случаях стоимость и другие условия обучения регулируются договором, заключенным между вузом и студентом.

Ранее Фальков сообщил, что универсального подхода к снижению стоимости учебы в университетах нет, поскольку студенты по-разному оценивают обучение, а вузы по-разному организовали учебный процесс.