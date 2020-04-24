Минобрнауки назвало условие снижения стоимости учебы в вузах на удаленке
Стоимость обучения в вузах на контрактной основе может быть снижена только при снижении качества образования. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
«Вопрос об изменении стоимости правомерно ставить только в том случае, если качество образовательных услуг было очевидным образом снижено», — приводит его цитату Минобрнауки (цитата по ТАСС).
Он добавил, что в других случаях стоимость и другие условия обучения регулируются договором, заключенным между вузом и студентом.
Ранее Фальков сообщил, что универсального подхода к снижению стоимости учебы в университетах нет, поскольку студенты по-разному оценивают обучение, а вузы по-разному организовали учебный процесс.