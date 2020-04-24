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Минобрнауки назвало условие снижения стоимости учебы в вузах на удаленке

Фото: Геннадий Усоев / Global Look Press
Фото: Геннадий Усоев / Global Look Press

Стоимость обучения в вузах на контрактной основе может быть снижена только при снижении качества образования. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«Вопрос об изменении стоимости правомерно ставить только в том случае, если качество образовательных услуг было очевидным образом снижено», — приводит его цитату Минобрнауки (цитата по ТАСС).

Он добавил, что в других случаях стоимость и другие условия обучения регулируются договором, заключенным между вузом и студентом.

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Ранее Фальков сообщил, что универсального подхода к снижению стоимости учебы в университетах нет, поскольку студенты по-разному оценивают обучение, а вузы по-разному организовали учебный процесс.

В то же время, по его словам, министерство вместе с Российским союзом ректоров начали обсуждать меры для поддержки студентов.

В марте Минобрнауки рекомендовало перевести студентов на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса.
 

Теги: Минобрнауки, снижение, стоимость, обучение, вузы
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