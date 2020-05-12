У 40% работающих в «красной зоне» медиков обнаружили проблемы с психикой

Из числа работающих в больницах для пациентов с COVID-19 примерно 10% медиков страдают депрессией, а у 10% наблюдаются нарушения ночного сна, сообщила Вероника Скворцова

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Около 40% медработников, которые работают в «красной зоне» с заразившимися COVID-19, имеют психологические проблемы из-за стресса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«По нашим данным, примерно 40% всех медиков, которые работают в «красной зоне», имеют проблемы уже с восприятием стресса, имеют невротизирующие различные факторы», — сказала она. Скворцова уточнила, что из них примерно 10% страдают депрессией, а у еще 10% наблюдается тревожное состояние и нарушения ночного сна.

«То есть приходит психастения, эмоциональное выгорание, эмоциональная усталость, иногда апатия», — отметила Скворцова. Также она рассказала, что у медработников возникает деперсонализация, когда они перестают видеть и ощущать пациента как отдельного индивидуума. «Возникает ощущение безликости тех людей, с которыми приходится работать, что, естественно, снижает эффективность работы», — заключила глава ФМБА.

Две недели назад главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что в России зафиксировано множество очагов заболевания коронавирусом прежде всего в медицинских организациях. Он указал на рост числа медработников, которые заражаются коронавирусом во время лечения пациентов с COVID-19 и ухода за ними. «Количество заболевших медиков растет, и даже российские врачи опубликовали в сети фамилии своих коллег, погибших во время пандемии коронавируса», — сообщил эпидемиолог.