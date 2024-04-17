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Росавиация сообщила об ограничениях работы аэропортов Казани и Нижнего

Росавиация сообщила об ограничениях работы аэропортов Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода. «112» и Baza ранее писали об угрозе атаки беспилотников
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода ограничили, сообщила Росавиация. Это было сделано в целях обеспечения безопасности.

В 10:18 ограничения на работу нижегородского аэропорта сняли.

«Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов, это безусловный приоритет», — сообщил представитель Росавиации.

Телеграм-каналы «112» и Baza ранее сообщали об угрозе атак беспилотников. По данным второго, в Подмосковье был введен план «Ковер» (вводится при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов). В пресс-службе Шереметьево сообщили РБК, что аэропорт работает в штатном режиме.

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С начала спецоперации на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов, из-за чего в аэропортах периодически вводят временные ограничения.

Источник РБК на прошлой неделе сообщил, что Минтранс поручил усилить защиту аэропортов от атак дронов. Речь идет об аэродромах, отнесенных к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры, то есть с наибольшими рисками внешнего воздействия или с высоким потенциальным ущербом в случае осуществления атак. Всего в стране насчитывается более 50 таких аэропортов, в числе которых крупнейшие. На аэродромы совместного базирования с Минобороны поручение не распространяется.

Росавиация сообщила об ограничениях работы аэропортов Казани и Нижнего
Росавиация сообщила об ограничениях работы аэропортов Казани и Нижнего

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Илья Пламенев Илья Пламенев, Анастасия Серова Анастасия Серова
аэропорты Казань Нижний Новгород Нижнекамск
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