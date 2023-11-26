Столичные аэропорты перестали принимать самолеты на фоне атаки дронов

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово временно остановили прием и вылет самолетов, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.com.

По информации сервиса «Яндекс Расписания», во Внуково вылет самолета в Анталью авиакомпании Pegasus, запланированный на 03:25, перенесли на 07:20, еще один рейс до Антальи от Turkish Airlines отменили. Третий самолет в Турцию, который должен направиться в Стамбул, задержали с 07:15 до 07:50. Рейс в Якутию перенесли с 8:00 на 17:10.

Атака дронов на Москву коснулась и прилетов: в период с 4 утра до 7 более 11 самолетов приземлились позже назначенного времени как минимум на десять минут, еще два прилета из Антальи были отменены.

В Домодедово также отменили рейс «Уральских авиалиний» в Сочи и задержали самолет S7 в Анталью. Двум самолетам «Уральских авиалиний» из Омска и Худжанды перенесли посадку на полчаса и час соответственно, еще одному борту авиакомпании «Ижавиа» из Ижевска — на полчаса.

Внуково и Домодедово, по данным FlightRadar24.com, прекратили работу приблизительно на 15 минут.

В ночь на 26 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о предотвращении попытки массовой атаки украинских беспилотников на столицу. По его словам, сперва системы ПВО сбили дроны в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, позже — в Подольске и Раменском районе, все они находятся в Московской области. Разрушений и пострадавших не было.