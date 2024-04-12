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Минтранс поручил усилить меры по защите аэропортов от атак дронов

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Эксклюзивы РБК
Минтранс поручил организовать в аэропортах дополнительные меры по защите от атак дронов, рассказал источник РБК. Министерство подтвердило разработку рекомендаций по защите от беспилотников
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Минтранс поручил усилить защиту аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), рассказал РБК источник, знакомый с соответствующим апрельским поручением. Речь идет об аэродромах, отнесенных к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ), то есть — с наибольшими рисками внешнего воздействия или с высоким потенциальным ущербом в случае осуществления атак. Всего в стране насчитывается более 50 таких аэропортов, в числе которых крупнейшие. На аэродромы совместного базирования с Минобороны поручение не распространяется.

Аэропорты и их службы транспортной безопасности должны научиться определять модели нарушителя, а также способы реализации потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства с использованием БПЛА, а также учитывать наличие мер по противодействию угрозе взрыва с помощью БПЛА, рассказал источник.

«Ввиду участившихся угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортного комплекса с использованием средств дистанционного воздействия Минтрансом совместно с подведомственными агентствами по видам транспорта выработаны рекомендации по принятию необходимых мер по защите отдельных объектов транспорта от неправомерного использования беспилотных аппаратов», — подтвердили РБК в пресс-службе Минтранса. Какие именно меры должны быть приняты, там не уточнили.

Источник в одном из аэропортовых холдингов отметил, что поручение адресовано не непосредственно операторам аэропортов, а специализированным организациям — подразделениям транспортной безопасности (ПТБ). Это могут быть как отдельные компании, так и связанные с операторами авиаузлов. Другой источник РБК напоминает, что операторы сегодня не имеют законных оснований сбивать беспилотники в зоне аэродрома. «Но такие основания есть, например, у ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса Российской Федерации». Некоторые операторы заключают с этой организацией договоры на охрану, но это не обязательное условие работы аэропорта», — отмечает собеседник.

РБК направил запрос во ФГУП. Представитель Росавиации отказался от комментариев.

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Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Каких аэропортов коснется мера

Транспортная инфраструктура (в том числе аэропорты) может иметь категорию в зависимости от степени ее уязвимости для актов незаконного вмешательства. Критериями для определения категории (от первой до пятой) является количество случившихся актов вмешательства за определенный период или угрозы таких актов, также в расчет принимаются возможные последствия от таких АНВ (количество жертв и пострадавших), материальный ущерб. По состоянию на 1 апреля в России 31 аэропорт имеет первую категорию ОТИ, 21 аэропорт — вторую, следует из данных Росавиации по состоянию на 1 апреля. Всего в России 228 аэродромов гражданской авиации, количество функционирующих аэропортов оценивалось в 180 (по данным на начало 2023 года).

Сложности с оснащением

Еще весной прошлого года представители аэропортов отмечали, что закупка специального технического оборудования для защиты от незаконных полетов беспилотников затруднена. Для этого отраслевой регулятор должен определиться с правилами сертификации такого оборудования и его установки.

Как говорил тогда гендиректор компании «Юмирс» (производитель комплексов «Радескан-антидрон») Андрей Клюев, аэропорты не могли начать закупки без циркуляра от Росавиации, подтверждающего совместимость этих комплексов с системами Госкорпорации по ОрВД (национального провайдера аэронавигации в России). Участники прошлогодней профильной конференции «Транспортная безопасность» указывали также на необходимость внесения изменений в нормативную базу (постановление № 969 о сертификации средств обеспечения транспортной безопасности). Последние изменения в это постановление вносились в 2021 году, следует из данных портала pravo.gov.ru.

Представитель Росавиации тогда говорил, что защитой аэропортов от БПЛА должны заниматься не аэропортовые службы: «У нашего управления (транспортной безопасности. — РБК) есть позиция, что мы бы не стали наделять полномочиями по обнаружению и борьбе с БПЛА подразделения транспортной безопасности авиаузлов. Скорее всего, это будет некая уже существующая структура в аэропорту, например, занимающаяся локацией (определением местоположения объектов в воздушном пространстве. — РБК)».

Во Внуково тогда тоже подчеркивали, что службы транспортной и авиационной безопасности аэропорта не занимаются противовоздушной обороной, они должны обеспечивать безопасность на земле.

Особую тревогу в плане обеспечения транспортной безопасности вызывает закрытый для гражданских рейсов с 2022 года аэропорт Белгорода, сообщал в своей заметке в декабре 2023 года начальник центра компетенции по транспортной безопасности «Новапорт Холдинг» Вячеслав Хорошилов. Так, с октября 2022-го по май 2023 года в аэропорту Белгород было два инцидента. «В первом случае территория аэропорта подверглась обстрелу с воздуха. Благодаря превосходным действиям ПВО МО РФ удалось избежать критических последствий, и всего лишь на одном из участков периметрового ограждения поверх бетонной плиты были повреждены колючая проволока «Егоза» и кабель сигнализации. Эти повреждения были оперативно устранены», — пишет Хорошилов. Во втором случае, по его словам, в зоне аэропорта упало БВС (беспилотное воздушное судно), пострадавших и повреждений не имелось, отмечает он. При этом авиавласти в 2023 году неоднократно ограничивали прием и вылет самолетов в московских аэропортах из-за угроз атак БПЛА.

«К сожалению, в нашей стране на сегодняшний день в отношении БВС не имеется конкретных законодательных документов для действий субъектов транспортной инфраструктуры», — заключает Хорошилов. Также, по мнению эксперта, аэропорты самостоятельно смогут защититься далеко не от любых дронов, а только от одиночного микро-БВС вертолетного типа: «В остальных же случаях действенной мерой противодействия является применение систем противовоздушной обороны Министерства обороны».

Осенью 2023 года все же сообщалось об установке радиолокационного комплекса для обнаружения и подавления БПЛА в Шереметьево (ЕНОТ-СД). Аэропорт Внуково также заказал для себя устройство подавления беспилотников. Росавиация намерена оснастить 31 российский аэропорт системами подавления дронов, сообщал в начале этого года руководитель ведомства Дмитрий Ядров.

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Анастасия Львова Анастасия Львова
При участии
Герман Костринский
Минтранс аэропорты БПЛА атаки защита
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