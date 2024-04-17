Раввин рассказал подробности ликвидации террориста у синагоги в Отрадном

Планировавший теракт в Москве уроженец одной из стран Средней Азии, о ликвидации которого ФСБ отчиталось 11 апреля, был убит недалеко от синагоги Федерации еврейских общин России «Даркей Шалом» в столичном районе Отрадное, рассказал «РИА Новости» глава этой религиозной общины раввин Довид Карпов.

В ФСБ место проведения операции не раскрывали, однако уточнили, что ликвидирован был иностранец 2002 года рождения, который на родине отбывал наказание «за совершение преступления общеуголовного характера» и в это время установил контакты с осужденными за террористическую деятельность. Из оперативной съемки ФСБ следует, что задержание, предположительно, проходило недалеко от ВДНХ, из окна видны соответствующие постройки. При задержании он оказал сопротивление и был убит ответным огнем.

«Мне сообщили знакомые, что задержание (террориста) проходило на Березовой аллее», — сказал раввин Карпов. Дома по Березовой аллее находятся в нескольких минутах езды на автомобиле или 20-30 минутах ходьбы от синагоги.

«В синагогу приезжали правоохранители, расспрашивали, проводили оперативные действия, интересовались камерами, но меня тогда в синагоге не было, их встретила охрана», — добавил он.

Как уточнил «РИА Новости» представитель службы охраны религиозного заведения, правоохранители приезжали в синагогу еще до объявления о ликвидации террориста. По его словам, они задавали вопросы, смотрели видеозаписи с камер наблюдения, провели инструктаж.

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