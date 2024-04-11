ФСБ сообщила о предотвращении теракта в московской синагоге

Уроженец одной из стран Средней Азии изготовил взрывное устройство, которое планировал привести в действие в одной из синагог Москвы. Боевика нейтрализовали. Месяц назад ФСБ предотвратила еще одно нападение на столичную синагогу

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ФСБ предотвратила теракт в одной из московской синагог, его планировал устроить уроженец одной из стран Средней Азии, его нейтрализовали, сообщается в поступившем в РБК сообщении Центра общественных связей спецслужбы.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена преступная деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, планировавшего совершить теракт в культовом еврейском учреждении города Москвы в момент массового скопления граждан», — сказано в сообщении.

Речь идет об иностранце 2002 года рождения. На родине он отбывал наказание «за совершение преступления общеуголовного характера» и в это время установил контакты с осужденными за террористическую деятельность. В результате фигурант «стал разделять идеологию запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации» — ее название не уточняется.

В ноябре 2023-го, освободившись из колонии, иностранец приехал в Россию и начал подготовку к теракту. В Москве он «провел разведку местности» вблизи одной из синагог, купил необходимое для изготовления самодельного взрывного устройства. Готовое устройство нашли у него при обысках.

Фигурант при задержании 10 апреля «оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем».

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Около месяца назад, 7 марта, ФСБ сообщила о предотвращении еще одного нападения на синагогу в Москве. Тогда в Калужской области была раскрыта ячейка запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» «Вилаят Хорасан». Впоследствии ИГ взяло на себя ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле», в СК и ФСБ заявляли о следах, указывающих на связь нападения с украинскими спецслужбами, в Киеве причастность к теракту отрицают.

ФСБ сообщала, что боевики собирались напасть на прихожан синагоги с использованием огнестрельного оружия, при задержании они также оказали сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем.