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ФСБ показала, где хранил бомбу планировавший теракт в синагоге иностранец

ФСБ: планировавший теракт в синагоге иностранец прятал бомбу под матрасом

Уроженец одной из стран Средней Азии, готовивший теракт в одной из московских синагог, прятал бомбу под матрасом, следует из видео, опубликованного ФСБ. Мужчину нейтрализовали.

На кадрах видно, как сотрудник службы поднимает матрас на кровати. Под ним лежал провод и компоненты самодельного взрывного устройства.

ФСБ показала, где хранил бомбу планировавший теракт в синагоге иностранец
Video

Иностранец собирался совершить теракт в «культовом еврейском учреждении города Москвы в момент массового скопления граждан», уточнили в ФСБ. При задержании он оказал вооруженное сопротивление, сотрудники правоохранительных органов открыли ответный огонь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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На родине мужчина отбывал наказание за «совершение преступления общеуголовного характера» и в это время установил контакты с осужденными за террористическую деятельность. После освобождения в ноябре 2023 года он, поддерживая идеологию запрещенной в России международной террористической организации, название которой ФСБ не назвала, иностранец приехал в Москву и начал подготовку к теракту.

В начале марта ФСБ сообщила о предотвращении еще одного нападения на синагогу в Москве. Тогда в Калужской области раскрыли ячейку запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» «Вилаят Хорасан».

Затем ИГ взяло на себя ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле», который также совершили в марте. Следственный комитет и ФСБ заявили о следах, связывающих теракт в концертном зале с украинскими спецслужбами. В Киеве причастность к нападению отрицают.

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Теги
ФСБ теракт синагога Москва
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