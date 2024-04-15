SuperJob: каждый четвертый россиянин не решается просить о повышении зарплаты

Каждый четвертый россиянин не решился просить о повышении зарплаты

Фото: David Oxberry / Global Look Press

25% россиян не решаются потребовать прибавку к зарплате из-за уверенности, что такая просьба в адрес руководства бесполезна. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

Те, кто работают в бюджетной сфере, не просят повышения оклада, потому что их зарплаты регламентированы тарифными ставками. Некоторые участники опроса заявили, что перейти на новую работу проще, чем потребовать прибавки.

При этом почти столько же работающих граждан — 26% — начали переговоры о повышении оклада. Каждый третий участник опроса планирует подобные переговоры с руководством (32%). Просить увеличить зарплату чаще готовы те, кто зарабатывает от 100 тыс. руб.

Опрос проводился среди жителей 327 населенных пунктов всех округов России, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов. Исследование проводили с 22 марта по 11 апреля 2024 года.

Большинство россиян — 83% — уверены, что зарабатывают недостаточно и хотели бы увеличить оклад. Только 4% работников считают, что зарплата соответствует их уровню квалификации.

В феврале 2024 года Росстат сообщил, что реальные зарплаты в стране в 2023 году выросли максимально за пять лет. Показатель увеличился на 7,8%.

По данным Росстата, средняя номинальная зарплата по итогам 2023 года составила почти 74 тыс. руб. В сравнении с 2022-м она выросла на 14,1%.

Номинальной заработной платой называют средства, которые сотрудник получил за работу. Реальная заработная плата учитывает инфляцию и показывает количество товаров и услуг, которое можно приобрести на номинальную заработную плату.