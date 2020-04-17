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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом

Возраст умерших — от 34 лет до 91 года, большинство из них имели сопутствующие заболевания, в том числе гипертонию и хронический бронхит. Общее число умерших в Москве составило 148

В Москве скончался еще 21 пациент с положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб. У них подтвердили пневмонию.

Пациентам было от 34 лет до 91 года. Большинство из них имели сопутствующие заболевания, в том числе гипертонию, пиелонефрит, хронический бронхит и цирроз печени.

По информации оперативного штаба, у шестерых человек был сахарный диабет второго типа. У самого молодого пациента установили диагноз «пневмония с тотальным поражением верхних и нижних долей правого и левого легких», также он страдал болезнью Пиквика.

Таким образом, общее число умерших с подтвержденным COVID-19 в столице выросло до 148 человек.

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Политика

В Москве по состоянию на 17 апреля выявлено 18 105 заболевших, 1959 из них — за последние сутки. Выздоровели 1517 пациентов. Общее число зараженных в России превысило 32 тыс., умерли 273 человека.

В инфекционной больнице в Коммунарке в Москве, куда помещают значительную часть больных COVID-19, с начала эпидемии умерли 20 пациентов с коронавирусом. Как рассказал главный врач Денис Проценко, средний возраст пациентов составляет 68,1 года, у большинства из них были хронические заболевания. Всего в медучреждении лечится 501 пациент, у 499 из которых диагностирована пневмония.

16 апреля власти Москвы объявили, что все случаи заболевания ОРВИ будут рассматривать как подозрение на наличие коронавируса из-за схожести симптомов заболеваний на ранних стадиях. Всем больным ОРВИ и тем, кто с ними проживает, будут выдавать предписание об обязательной самоизоляции в течение двух недель.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Москва, коронавирус
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