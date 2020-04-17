В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом

Возраст умерших — от 34 лет до 91 года, большинство из них имели сопутствующие заболевания, в том числе гипертонию и хронический бронхит. Общее число умерших в Москве составило 148

В Москве скончался еще 21 пациент с положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб. У них подтвердили пневмонию.

Пациентам было от 34 лет до 91 года. Большинство из них имели сопутствующие заболевания, в том числе гипертонию, пиелонефрит, хронический бронхит и цирроз печени.

По информации оперативного штаба, у шестерых человек был сахарный диабет второго типа. У самого молодого пациента установили диагноз «пневмония с тотальным поражением верхних и нижних долей правого и левого легких», также он страдал болезнью Пиквика.

Таким образом, общее число умерших с подтвержденным COVID-19 в столице выросло до 148 человек.