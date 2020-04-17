РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники

Дополнительные поезда были нужны во время повышенного спроса в период майских праздников и летних отпусков. Сейчас же из-за эпидемии коронавируса пассажиры не могут планировать свои путешествия, пояснили свое решение РЖД

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга.

Так, в летний сезон РЖД отменят 76 поездов, в майские праздники — 53.

Дополнительные поезда были назначены, поскольку в эти праздничные дни и сезон летних отпусков спрос на билеты растет, пояснили в холдинге. «Однако в связи с отсутствием у пассажиров в настоящее время возможности планировать и организовывать свои путешествия, целесообразность курсирования дополнительных поездов отсутствует», — отметили в РЖД.

В конце марта на фоне падения спроса холдинг объявил о временной отмене части пассажирских поездов внутри России, в том числе сообщением Москва — Санкт-Петербург, а с 6 апреля РЖД приостановили движение поездов, следующих в Белоруссию и Калининградскую область.