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Пандемия коронавируса ,  
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РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники

Дополнительные поезда были нужны во время повышенного спроса в период майских праздников и летних отпусков. Сейчас же из-за эпидемии коронавируса пассажиры не могут планировать свои путешествия, пояснили свое решение РЖД
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга.

Так, в летний сезон РЖД отменят 76 поездов, в майские праздники — 53.

Дополнительные поезда были назначены, поскольку в эти праздничные дни и сезон летних отпусков спрос на билеты растет, пояснили в холдинге. «Однако в связи с отсутствием у пассажиров в настоящее время возможности планировать и организовывать свои путешествия, целесообразность курсирования дополнительных поездов отсутствует», — отметили в РЖД.

В конце марта на фоне падения спроса холдинг объявил о временной отмене части пассажирских поездов внутри России, в том числе сообщением Москва — Санкт-Петербург, а с 6 апреля РЖД приостановили движение поездов, следующих в Белоруссию и Калининградскую область.

РЖД отменили бесплатные перевозки ветеранов из-за коронавируса
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С 7 апреля по России перестали ходить еще более 50 поездов, а через неделю РЖД дополнительно сообщили о сокращении периодичности курсирования 32 пассажирских составов. Те поезда, которые продолжат ходить по маршруту, на котором отменили ряд поездов, будут делать дополнительные остановки. Это нужно, чтобы сохранить сообщение с малыми населенными пунктами, отметили в холдинге.

Также РЖД с 13 апреля приостановили бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих в поездах дальнего следования. Решение отменить льготу в холдинге объяснили заботой о здоровье и безопасности ветеранов.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: РЖД, поезда, майские праздники
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