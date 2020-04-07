РЖД отменили более 50 поездов дальнего следования и сократили «Сапсаны»

РЖД из-за падения спроса на фоне эпидемии коронавируса отменили более 50 поездов в России, в том числе несколько «Сапсанов», сообщается на сайте компании.

С 7 апреля РЖД временно сократили частоту курсирования 37 поездов «Федеральной пассажирской компании» — «дочки» компании по перевозкам пассажиров дальнего следования. Также они отменили 53 поезда, в частности три пары «Сапсанов» между Москвой и Санкт-Петербургом, а также ряд поездов, в том числе следующих из столицы в Воронеж и Пензу, из Самары в Оренбург и Казань, а также по другим маршрутам.

Пассажиры, поезда которых отменили, смогут поменять билет или полностью вернуть за него деньги в течение полугода, сообщали ранее в РЖД. 25 марта на фоне падения спроса из-за коронавируса холдинг объявил о временной отмене части пассажирских поездов внутри России, в том числе сообщением Москва — Санкт-Петербург, а с 6 апреля РЖД решили приостановить движение поездов, следующих в Белоруссию и Калининградскую область.

По данным оперативного штаба, по состоянию на 6 апреля общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране превысило 6,3 тыс. человек (выросло на 954 за последние сутки), 55 человек умерли.