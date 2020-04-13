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Пандемия коронавируса ,  
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РЖД отменили бесплатные перевозки ветеранов из-за коронавируса

Эта льгота начала действовать с 1 января текущего года. Компания решила временно ее отменить из-за ситуации с COVID-19 и пообещала возобновить сразу после снятия всех ограничительных мер
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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Руководство «Российских железных дорог» (РЖД) на фоне распространения коронавируса приняло решение приостановить бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«С 13 апреля 2020 года приостанавливаются бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих, в поездах дальнего следования», — говорится в сообщении.

В РЖД отметили, что компания заботится о здоровье и безопасности ветеранов, почему и было принято решение временно отменить льготу. Оформление бесплатных перевозок будет возобновлено сразу после снятия всех ограничительных мер, введенных властями в рамках борьбы с распространением COVID-19, уточнили в РЖД.

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В компании напомнили, что бесплатный проезд для ветеранов войны в поездах дальнего следования внутрироссийского сообщения был введен по случаю 75-летней годовщины Победы. С каждым участником войны бесплатно мог проследовать один сопровождающий. Льгота начала действовать с 1 января этого года, и сначала ее действие было рассчитано на 2020 год. В середине февраля председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров заявил, что руководство холдинга решило, что ветераны смогут пользоваться этой льготой пожизненно.

Вспышка коронавируса COVID-19 произошла в декабре прошлого года в Китае. Позднее вирус начал распространяться в большинстве стран мира, включая Россию. В марте российские власти ввели режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями запретили выходить на улицу без крайней необходимости. Сейчас в России насчитывается более 18 тыс. заболевших, число умерших достигло 148 человек, вылечиться удалось 1470.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Авторы: Мария Кокорева, Михаил Юшков
Теги: РЖД, ветераны, коронавирус
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