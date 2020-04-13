РЖД отменили бесплатные перевозки ветеранов из-за коронавируса

Эта льгота начала действовать с 1 января текущего года. Компания решила временно ее отменить из-за ситуации с COVID-19 и пообещала возобновить сразу после снятия всех ограничительных мер

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Руководство «Российских железных дорог» (РЖД) на фоне распространения коронавируса приняло решение приостановить бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«С 13 апреля 2020 года приостанавливаются бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих, в поездах дальнего следования», — говорится в сообщении.

В РЖД отметили, что компания заботится о здоровье и безопасности ветеранов, почему и было принято решение временно отменить льготу. Оформление бесплатных перевозок будет возобновлено сразу после снятия всех ограничительных мер, введенных властями в рамках борьбы с распространением COVID-19, уточнили в РЖД.

В компании напомнили, что бесплатный проезд для ветеранов войны в поездах дальнего следования внутрироссийского сообщения был введен по случаю 75-летней годовщины Победы. С каждым участником войны бесплатно мог проследовать один сопровождающий. Льгота начала действовать с 1 января этого года, и сначала ее действие было рассчитано на 2020 год. В середине февраля председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров заявил, что руководство холдинга решило, что ветераны смогут пользоваться этой льготой пожизненно.