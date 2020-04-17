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Работающим пенсионерам пообещали электронные больничные

Из-за эпидемии коронавируса работающие пенсионеры смогут оформить себе больничный, какие-либо дополнительные средства для этого не нужны. Он будет оплачиваться из Фонда социального страхования
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Россияне пенсионного возраста (старше 65 лет) смогут с 20 по 30 апреля получить электронный больничный. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Эта возможность предоставляется им в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. «Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы», — сообщил министр.

Больничный смогут взять те работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не взяли на это время отпуск. Он будет оплачиваться за счет Фонда социального страхования в течение семи календарных дней со дня формирования больничного, чтобы не отвлекать на эти цели средства работодателей. Для этого работодатель должен передать в ФСС данные о сотруднике.

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При рабочем стаже более восьми лет нетрудоспособность будет оплачиваться в полном размере. Размер пособия будет рассчитываться исходя из заработка за последние два года, но среднемесячный заработок при этом будет рассчитываться от потолка в 69,9 тыс. руб. 

Люди старше 65 лет, согласно мнению врачей, входят в повышенную группу риска при заболевании COVID-19. По информации Минздрава, риск тяжелого течения заболевания при заражении коронавирусом увеличивается с возрастом. Так, для людей старше 80 лет он составляет 15–20%, для людей старше 60 лет — 3,3%, для людей старше 70 лет — 8%. Главный гериатр Минздрава и директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева объясняла это ослаблением иммунитета.

С 23 марта в Москве и Московской области, где зафиксировано наибольше число случаев заражения коронавирусом, все люди старше 65 лет, а также те, кто имеют хронические заболевания, обязаны перейти в режим самоизоляции. При необходимости помощь им оказывают волонтеры.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус
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