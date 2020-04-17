Работающим пенсионерам пообещали электронные больничные

Из-за эпидемии коронавируса работающие пенсионеры смогут оформить себе больничный, какие-либо дополнительные средства для этого не нужны. Он будет оплачиваться из Фонда социального страхования

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Россияне пенсионного возраста (старше 65 лет) смогут с 20 по 30 апреля получить электронный больничный. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Эта возможность предоставляется им в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. «Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы», — сообщил министр.

Больничный смогут взять те работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не взяли на это время отпуск. Он будет оплачиваться за счет Фонда социального страхования в течение семи календарных дней со дня формирования больничного, чтобы не отвлекать на эти цели средства работодателей. Для этого работодатель должен передать в ФСС данные о сотруднике.

При рабочем стаже более восьми лет нетрудоспособность будет оплачиваться в полном размере. Размер пособия будет рассчитываться исходя из заработка за последние два года, но среднемесячный заработок при этом будет рассчитываться от потолка в 69,9 тыс. руб.