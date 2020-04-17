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Киев возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом в мире

Из-за пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения качество воздуха в Киеве упало так сильно, что он возглавил список городов с самым загрязненным воздухом
Пыльная буря в Киеве (Фото: ZUMA / ТАСС)

Киев занял первое место в рейтинге городов по индексу качества воздуха QIAir по данным на утро 17 апреля. В России городом с наихудшим качеством воздуха стал Красноярск, оказавшийся на 86-м месте.

Уровень загрязненности воздуха в столице Украины на 11:20 мск авторы рейтинга оценили в 338 баллов. Киев идет с большим отрывом от второго города в рейтинге, китайского Чунцина — у него 158 баллов.

Таким образом, в топе списка с наиболее некачественным воздухом оказались:

  • Киев (338);
  • Чунцин (158);
  • Ханчжоу (157);
  • Шанхай (156);
  • Чианг Май, Таиланд (130);
  • Ханой, Вьетнам (117);
  • Янгон, Мьянма (107);
  • Богота, Колумбия (97);
  • София, Болгария (93);
  • Лахор, Пакистан (93).

Украинское издание «Лига.Новости» связывает такой скачок загрязненности воздуха в Киеве с пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения и Житомирской области, откуда дым идет на столицу Украины. Мэр Киева Виталий Кличко утром 17 апреля отправился в зону отчуждения и сообщил, что радиационный фон там не превышен. В пресс-службе Киевской городской администрации рекомендовали жителям города ограничить пребывание на улице и держать форточки закрытыми.

Двумя российскими городами, оказавшимися в рейтинге, стали Красноярск (86-е место) и Москва (88-е место).

Пожар в зоне отчуждения возник в начале апреля, 5 апреля в этом районе ненадолго оказался повышен уровень радиации. Лесные пожары, произошедшие в Чернобыльской зоне отчуждения, не должны повлиять на радиационную обстановку в России, заявлял РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Украина, воздух, загрязнение
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Вильфанд исключил влияние пожара в Чернобыле на радиационный фон в России
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