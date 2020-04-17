Киев возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом в мире
Киев занял первое место в рейтинге городов по индексу качества воздуха QIAir по данным на утро 17 апреля. В России городом с наихудшим качеством воздуха стал Красноярск, оказавшийся на 86-м месте.
Уровень загрязненности воздуха в столице Украины на 11:20 мск авторы рейтинга оценили в 338 баллов. Киев идет с большим отрывом от второго города в рейтинге, китайского Чунцина — у него 158 баллов.
Таким образом, в топе списка с наиболее некачественным воздухом оказались:
- Киев (338);
- Чунцин (158);
- Ханчжоу (157);
- Шанхай (156);
- Чианг Май, Таиланд (130);
- Ханой, Вьетнам (117);
- Янгон, Мьянма (107);
- Богота, Колумбия (97);
- София, Болгария (93);
- Лахор, Пакистан (93).
Украинское издание «Лига.Новости» связывает такой скачок загрязненности воздуха в Киеве с пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения и Житомирской области, откуда дым идет на столицу Украины. Мэр Киева Виталий Кличко утром 17 апреля отправился в зону отчуждения и сообщил, что радиационный фон там не превышен. В пресс-службе Киевской городской администрации рекомендовали жителям города ограничить пребывание на улице и держать форточки закрытыми.