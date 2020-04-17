В Приморье уволили отвечавшего за электронные пропуска министра

Сергей Максимчук должен был обеспечить ввод электронной пропускной системы в регионе для борьбы с распространением коронавируса. Однако в первый же день система не справилась с потоком заявок и от электронных пропусков отказались

Сергей Максимчук (Фото: primorsky.ru)

В Приморском крае ушел в отставку министр цифрового развития и связи Сергей Максимчук. Указ об этом подписал губернатор Олег Кожемяко, говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

«Большая ответственность была возложена на возглавляемое Сергеем Максимчуком министерство в период эпидемии коронавирусной инфекции. С введением режима полной самоизоляции в крае губернатор поручил министру обеспечить запуск электронной системы пропусков и эффективное дистанционное обучение в образовательных организациях края», — отмечается в сообщении.

Издание «Восток-Медиа» цитирует отрывок из официального релиза региональных властей в связи с увольнением Максимчука: «Олег Кожемяко остался недоволен работой министра — за время работы не достигнут показатель эффективности цифрового развития региона, не обеспечено внедрение программы «Умный город» и других важных для края проектов».

«Вести-Приморье» пишут, что 6 апреля Максимчук анонсировал введение в Приморье системы электронных пропусков на период самоизоляции. Как отмечает местный портал Prima Media, ввод в строй системы электронных пропусков в регионе прошел со сбоями. Пропуска должны были оформлять по СМС для тех граждан, чьи предприятия продолжают работу. Для получения кода нужно было заполнить заявку на сайте госуслуг. Следующим днем к 12:00 при 100 тыс. заявок на пропуска власти выдали только 10 тыс. В итоге ввод пропусков в крае решили отложить.

Для передвижения граждане пока должны предъявлять полицейским паспорт и справку с места работы.

С утра 15 апреля пропускную систему ввели в Москве и Подмосковье: передвижение на личном и общественном транспорте возможно только при наличии цифрового пропуска. После начала работы пассажиры метро начали массово сообщать в социальных сетях о больших очередях на входах на станции, на въездах в столицу возникли пробки. Люди, вынужденно скопившиеся в вестибюлях метро, не выдерживали предписанную социальную дистанцию.

Кремль предложил властям Москвы и МВД «вынести уроки» из произошедшего и сделать так, чтобы ситуация больше не повторялась. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что наказания для чиновников и силовиков за возникновение очередей в метро в период эпидемии пока не предусмотрены.