Кремль предложил мэрии Москвы и МВД «вынести уроки» после ввода пропусков

Мэрии столицы предстоит сделать выводы из очередей и пробок, возникших в Москве после начала работы системы цифровых пропусков, заявил представитель Кремля. Все, что делается властями, делается «ради спасения и защиты», заверил он

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Кремль уверен, что мэрия Москвы сделает выводы из сбоев, которые произошли в столице накануне при вводе системы цифровых пропусков. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Определенные сбои бывают, мы убеждены, что мэрия Москвы вынесет уроки и сделает так, чтобы они не повторялись. Вы видите, что ситуация в этом плане сейчас нормализовалась», — сказал он.

Отвечая на вопрос, нужно ли вынести уроки из произошедшего и МВД, чьи сотрудники занимались проверкой пропусков, Песков ответил: «Выводы предстоит делать совместно».

Представитель президента подчеркнул, что «в целом все шаги, которые предпринимаются, делаются только в интересах граждан, ради спасения и защиты».