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Кремль предложил мэрии Москвы и МВД «вынести уроки» после ввода пропусков

Мэрии столицы предстоит сделать выводы из очередей и пробок, возникших в Москве после начала работы системы цифровых пропусков, заявил представитель Кремля. Все, что делается властями, делается «ради спасения и защиты», заверил он
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Кремль уверен, что мэрия Москвы сделает выводы из сбоев, которые произошли в столице накануне при вводе системы цифровых пропусков. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Определенные сбои бывают, мы убеждены, что мэрия Москвы вынесет уроки и сделает так, чтобы они не повторялись. Вы видите, что ситуация в этом плане сейчас нормализовалась», — сказал он.

Отвечая на вопрос, нужно ли вынести уроки из произошедшего и МВД, чьи сотрудники занимались проверкой пропусков, Песков ответил: «Выводы предстоит делать совместно».

Представитель президента подчеркнул, что «в целом все шаги, которые предпринимаются, делаются только в интересах граждан, ради спасения и защиты».

Пробки и очереди в Москве после введения пропусков. Фоторепортаж
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С утра 15 апреля в Москве и Подмосковье передвижение на личном и общественном транспорте возможно только при наличии цифрового пропуска. После начала работы пассажиры метро начали массово сообщать в социальных сетях о больших очередях на входах на станции, на въездах в столицу возникли пробки. Люди, вынужденно скопившиеся в вестибюлях метро, не выдерживали предписанную социальную дистанцию.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал эту ситуацию критичной. По его словам, полиции были даны указания организовать проверку пропусков таким образом, чтобы не вызывать очередей. В дальнейшем эта процедура должна быть автоматизирована, заявил мэр.

Позднее в московском департаменте транспорта уточнили, что впредь до внедрения автоматизированных проверок контролировать наличие пропусков у пассажиров метро и других видах городского транспорта будет не полиция, а контролеры ГКУ «Организатор перевозок». Автоматизировать процесс проверки чиновники рассчитывают с помощью проездных карт — «Тройка», «Стрелка» или социальных карт.

Утром 16 апреля дептранс отчитался о том, что очередей у входов на станции нет.

Авторы: Полина Химшиашвили, Георгий Тадтаев
Теги: Москва, коронавирус
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