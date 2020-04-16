Кремль предложил мэрии Москвы и МВД «вынести уроки» после ввода пропусков
Кремль уверен, что мэрия Москвы сделает выводы из сбоев, которые произошли в столице накануне при вводе системы цифровых пропусков. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Определенные сбои бывают, мы убеждены, что мэрия Москвы вынесет уроки и сделает так, чтобы они не повторялись. Вы видите, что ситуация в этом плане сейчас нормализовалась», — сказал он.
Отвечая на вопрос, нужно ли вынести уроки из произошедшего и МВД, чьи сотрудники занимались проверкой пропусков, Песков ответил: «Выводы предстоит делать совместно».
Представитель президента подчеркнул, что «в целом все шаги, которые предпринимаются, делаются только в интересах граждан, ради спасения и защиты».