Трамп заявил о снятии ограничений из-за вируса в США «шаг за шагом»

Решения предстоит принимать губернаторам штатов. Однако перед тем, как снимать ограничения, им необходимо добиться спада числа новых заражений

Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти отдельных штатов должны принимать решения о снятии ограничений, введенных из-за коронавируса, исходя из конкретных условий в каждом регионе, передает Reuters.

Если губернаторы посчитают, что в том или ином штате необходимо сохранить все ограничения, так и будет, следует из его слов.

«Мы не открываем все и сразу, но делаем шаг за шагом», — приводит слова президента агентство.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

CNN ранее сообщал, ссылаясь на источники, что Трамп провел телефонный разговор с губернаторами штатов и уведомил, что решение предстоит принимать им. «Вы все способные люди, в некоторых случаях, очень способные. И вам предстоит самим решать», — так, по данным источников, президент обратился к губернаторам.