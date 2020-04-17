Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 74,71 (+1) Quote, 16 апр, 12:53
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 81,28 (+0,61) Quote, 16 апр, 12:53
США окажут Палестине финансовую помощь для борьбы с коронавирусом Политика, 02:26 Лучшие снимки 2019 года по версии World Press Photo. Фотогалерея Общество, 02:21  Победителем World Press Photo 2019 стал снимок протестов в Судане Общество, 02:21 Мединского исключили из совета Фонда кино Общество, 02:02 Трамп заявил о снятии ограничений из-за вируса в США «шаг за шагом» Общество, 01:56 Лукашенко утвердил механизм эвакуации белорусов из-за рубежа Общество, 01:43 Минобороны за неделю обнаружило 24 самолета-разведчика у границ России Политика, 01:28 В ОБСЕ допустили обмен пленными в Донбассе по формуле «всех на всех» Политика, 01:15 В Минкомсвязи назвали предварительные даты вывоза россиян из Бангкока Общество, 00:47 В Москве штрафы за нарушение самоизоляции распространили на больных ОРВИ Общество, 00:29 В США умер исполнитель роли шерифа в фильме «Рэмбо» Общество, 00:18 Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве Финансы, 00:00 Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти Экономика, 16 апр, 23:52 В Москве умерли еще 14 человек с подтвержденным коронавирусом Общество, 16 апр, 23:36
Пандемия коронавируса ,  
0 

Трамп заявил о снятии ограничений из-за вируса в США «шаг за шагом»

Решения предстоит принимать губернаторам штатов. Однако перед тем, как снимать ограничения, им необходимо добиться спада числа новых заражений
Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти отдельных штатов должны принимать решения о снятии ограничений, введенных из-за коронавируса, исходя из конкретных условий в каждом регионе, передает Reuters.

Если губернаторы посчитают, что в том или ином штате необходимо сохранить все ограничения, так и будет, следует из его слов.

«Мы не открываем все и сразу, но делаем шаг за шагом», — приводит слова президента агентство.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

CNN ранее сообщал, ссылаясь на источники, что Трамп провел телефонный разговор с губернаторами штатов и уведомил, что решение предстоит принимать им. «Вы все способные люди, в некоторых случаях, очень способные. И вам предстоит самим решать», — так, по данным источников, президент обратился к губернаторам.

По данным Bloomberg, в четверг Трамп сообщил журналистам, что власти «снова открывают страну». Белый дом настаивает, что перед тем, как снять ограничения, в штате должен наблюдаться спад в новых выявленных случаях коронавируса на протяжении двух недель. Если после этого снова будет зафиксирован всплеск заболеваний, некоторые из ограничений стоит восстановить, излагает агентство суть предложений Вашингтона.

В первое время школы, бары и другие заведения должны оставаться закрытыми, а рестораны и кинотеатры могут открываться только, если смогут обеспечить «строгие меры социального дистанцирования» посетителей.

Вечером в четверг агентство S&P опубликовало новый прогноз развития экономики в 2020 году. Агентство ожидает спада по нескольким причинам, среди которых есть и эпидемия коронавируса. В случае с США S&P ожидает падения в размере минус 5,3% ВВП.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: США, коронавирус
Материалы по теме
В США число умерших пациентов с коронавирусом превысило 30