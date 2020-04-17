Трамп заявил о снятии ограничений из-за вируса в США «шаг за шагом»
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти отдельных штатов должны принимать решения о снятии ограничений, введенных из-за коронавируса, исходя из конкретных условий в каждом регионе, передает Reuters.
Если губернаторы посчитают, что в том или ином штате необходимо сохранить все ограничения, так и будет, следует из его слов.
«Мы не открываем все и сразу, но делаем шаг за шагом», — приводит слова президента агентство.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
CNN ранее сообщал, ссылаясь на источники, что Трамп провел телефонный разговор с губернаторами штатов и уведомил, что решение предстоит принимать им. «Вы все способные люди, в некоторых случаях, очень способные. И вам предстоит самим решать», — так, по данным источников, президент обратился к губернаторам.