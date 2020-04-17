Вирус для системы: как США справляются с пандемией
Упущенное время
«Всегда можно рассчитывать, что американцы поступят правильно — после того, как перепробуют все остальные варианты» — этот приписываемый Уинстону Черчиллю афоризм хорошо описывает сценарий эпидемии коронавируса в США. Первым очагом заболевания стал штат Вашингтон на северо-западе страны, много заболевших было и в Калифорнии. Но сейчас эти штаты выглядят хорошо — даже густонаселенная Калифорния взяла эпидемию под контроль. Тяжелее всего ситуация в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Луизиане и Массачусетсе.
Эпидемиологам еще предстоит понять, почему в США эпидемия развивалась именно так, но про основные факторы уже можно говорить. Для Америки таким фактором оказался ее невероятная динамичность. Это страна высочайшей связности, что видно по авиационному трафику. Один человек может за неделю побывать в пяти аэропортах. Нью-Йорк — олицетворение этой динамичность, город с несколькими аэропортами, развитым общественным транспортом, многонациональный. Американцы много путешествуют и по миру — оказалось, что в январе, уже во время эпидемии, прямиком из Китая прилетели почти 400 тысяч человек. Сначала их не проверяли, а потом проверяли выборочно. Уже после запрета полетов из Китая множество пассажиров прилетали в США из Европы. Так что из-за своих особенностей передачи этот коронавирус угрожает открытым обществам.
Еще одним существенным фактором стало опоздание с началом массового тестирования. Когда Китай выложил в открытый доступ генетическую последовательность вируса, к выпуску своего официального теста приступил CDC — Центр по контролю и профилактике заболеваний, уполномоченное государственное агентство. Одновременно, что не запрещеноЮ наладили тестирование университетские клиники по всей стране — по закону они не имеют права продавать тесты, но для своих больных могут их делать. Тест CDC был произведен и разослан по лабораториям, но выяснилось, что он не работает. Точнее, работает, если убрать из него один лишний компонент. Проблему можно было быстро решить, но ситуация в стране ухудшалась и был объявлен режим ЧП. А при этом режиме действуют особые правила — никто не может ничего тестировать без специального разрешения FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов). Получилась патовая ситуация: с одной стороны тест CDC не работает, с другой — университетским клиникам запретили проводить свои тесты и даже исправлять неработающий тест CDC. По этой же причине США не могли купить немецкий тест. Так страна потеряла две-три важнейшие недели на старте эпидемии. Сейчас массовое производство тестов налажено, но болезнь уже очень широко распространилась и контролировать ее чрезвычайно сложно.