Вирус для системы: как США справляются с пандемией

На пике

Нью-Йорк, к сожалению, повторяет сценарий самых тяжелых очагов коронавируса в Италии. Система здравоохранения не справляется с наплывом больных и не может оказать помощь всем нуждающимся. Но если в Италии смертность до сих пор сконцентрирована в возрастных группах риска, то в США она отражает экономическое и расовое неравенство. Смертность среди афроамериканцев и латиноамериканцев почти вдвое выше, чем среди белых. Возможно потому, что они живут в более густонаселенных районах, чаще пользуются общественным транспортом, работают там, где вокруг люди. В их семьях чаще живут сразу несколько поколений. У них больше хронических болезней и меньше возможностей обратиться к врачам из-за отсутствия страховки. Сейчас медицинская поддержка расширена для всех слоев населения. Пациентов с COVID-19 лечат и без страховки, правительство оплатит расходы напрямую госпиталям в рамках пакета экономической помощи.

В итоге всю мощь американской науки и медицины мобилизовали на борьбу с коронавирусом. Начался беспрецедентный по открытости обмен информацией. Все учатся на ходу, врачи советуются в блогах. Нет времени для обычной научной дискуссии в виде статей и препринтов, хотя они выходят тоже. Ведутся испытания известных, уже одобренных или почти одобренных для использования на людях лекарств с целью их перепрофилирования на лечение COVID-19. Времени на испытание новых пока нет. Две вакцины вошли в стадию клинических испытаний. Огромную роль здесь играет NIH — Национальные институты здоровья — главная научно-медицинская структура США с бюджетом в $30 млрд.

Многие коллективы, которые занимались другими вопросами, перепрофилируются для борьбы с эпидемией. Мой собственный коллектив в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл в последние годы не занимался вирусной тематикой, но сейчас переключился на эти работы — мы ищем, как эффективнее доставлять лекарства к тем органам и тканям, где они требуются, уменьшая дозу и риск для организма. Исследования, связанные с коронавирусом — единственные работы, которые сейчас можно вести в университете, все остальное закрыто.

После карантина

Жизнь, скорее всего, не станет прежней вплоть до внедрения вакцины, но мы научимся жить с этим вирусом. Важно найти наиболее эффективную медицинскую и эпидемиологическую стратегию. Люди думают, как потенциально снизить заболеваемость, например, главный инфекционист США Энтони Фаучи уже заявил, что Америке придется научиться жить без рукопожатий.

Главный урок состоит в том, что ни Америка, ни мир за исключением азиатских стран, наученных горьким опытом ТОРС, оказались не готовы к пандемии такого масштаба. И это несмотря на то, что о риске пандемий говорили вирусологи, о них снимали фильмы.

Ясно, что нужно будет изменить подход к запасам критического оборудования, защитного и медицинского, на случай пандемий. Ясно, что необходима система быстрой, надежной и массовой диагностики. Но все предсказать невозможно, и нужен другой подход к оценке рисков, как локальных, так и глобальных, возможно, на основании анализа больших данных и возможностей ИИ. Задача тут такая же, как при поиске террористов — научиться слушать информационный шум и выявлять первые случаи болезни еще до распространения. Для этого важно иметь свободу обмена информацией между государствами в области значимых рисков. Сокрытие критической информации об эпидемии — это преступление против человечества. Мы наказываем за допинг на Олимпиаде, а в данном случае вред гораздо больше. Очевиден и вред от изоляционизма — необходимо сотрудничество ученых и врачей по всему миру. Кооперация и защита интеллектуальной собственности — это вещи совместимые, государства должны не наказывать ученых за сотрудничество в области здравоохранения, а стимулировать его.

Хорошо, если после пандемии изменится отношение к медицине и к науке в целом. Здравоохранение должно сильно измениться и в Европе, и в Америке, и, я надеюсь, в России. Сам характер эпидемии — коллективный, эта катастрофа очень наглядно всем показывает, что наше здоровье зависит от здоровья окружающих. И до эпидемии на американских предвыборных дебатах горячо обсуждалась реформа здравоохранения, которая расширила бы доступ граждан к медицинской помощи, а теперь поддержка реформы только возрастет. Многие политики вынуждены будут изменить свои взгляды.

До пандемии наиболее радикальные предложения демократов в области всеобщего здравоохранения казались нереалистичными из-за своей невероятной дороговизны — десятки триллионов долларов в течение десятилетия. Однако сегодня, с учетом уже принятых из-за пандемии стимулирующих мер (более $2 трлн), такие суммы уже не кажутся совсем невозможными. И, хотя у демократов на праймериз победил более умеренный в плане расходов Джозеф Байден, я уверен, что здравоохранение станет одной из основных, наряду с экономикой, тем в его противостоянии с президентом-республиканцем Дональдом Трампом. И весьма вероятно, что эти вопросы соединятся друг с другом. Наукоемкое здравоохранение и медицинские технологии могут стать одним из факторов экономического роста и глобальной конкурентоспособности США в ближайшее десятилетие. Скорее всего, американцев не ждет шведский вариант государственного бесплатного здравоохранения, но охват базовой медицинской помощью должен расшириться.