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Лукашенко утвердил механизм эвакуации белорусов из-за рубежа

Президент дал распоряжение правительству и «Белавии» организоватиь эвакуационные рейсы. Также определен порядок оплаты неотложных расходов застрявших белорусов
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, в котором определен механизм эвакуации граждан страны, застрявших из-за коронавируса за границей. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу президента.

У белорусов возникли серьезные сложности с возращением на родину из-за того, что отдельные государства ввели режим чрезвычайной ситуации и ограничили авиасообщение на фоне пандемии коронавируса, пишет издание.

В документе, подписанном президентом, дано поручение правительству и авиакомпании «Белавиа» организовать эвакуационные спецрейсы. Также в указе президента установлен порядок оплаты неотложных расходов граждан Белоруссии, застрявших за рубежом, в том числе приобретение для них продуктов питания и товаров первой необходимости диппредставительствами.

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Заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец сообщил, что перевозчик уже сделал около 20 внеплановых рейсов для возвращения белорусов в страну. В частности, компания совершала рейсы в Москву, Дубай, Лиссабон. Работа по возращению белорусов продолжается, в частности, граждане застряли во Вьетнаме и Таиланде, отметил Чергинец.

По данным Минздрава страны, по состоянию на 14 апреля, в стране зарегистрировано 3281 человек с коронавирусной инфекцией, из них госпитализированы 2444 больных. Остальные проходят лечение амбулаторно, у них болезнь протекает в легкой форме. С начал пандемии в Белоруссии умерли 33 пациента с выявленным коронавирусом.

В начале недели Александр Лукашенко заявил, что в стране ни один человек не умер от коронавируса. «Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были», сказал президент. Он также подчеркнул, что медики Белоруссии нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей.


 

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Белоруссия
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