Лукашенко утвердил механизм эвакуации белорусов из-за рубежа

Президент дал распоряжение правительству и «Белавии» организоватиь эвакуационные рейсы. Также определен порядок оплаты неотложных расходов застрявших белорусов

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, в котором определен механизм эвакуации граждан страны, застрявших из-за коронавируса за границей. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу президента.

У белорусов возникли серьезные сложности с возращением на родину из-за того, что отдельные государства ввели режим чрезвычайной ситуации и ограничили авиасообщение на фоне пандемии коронавируса, пишет издание.

В документе, подписанном президентом, дано поручение правительству и авиакомпании «Белавиа» организовать эвакуационные спецрейсы. Также в указе президента установлен порядок оплаты неотложных расходов граждан Белоруссии, застрявших за рубежом, в том числе приобретение для них продуктов питания и товаров первой необходимости диппредставительствами.

Заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец сообщил, что перевозчик уже сделал около 20 внеплановых рейсов для возвращения белорусов в страну. В частности, компания совершала рейсы в Москву, Дубай, Лиссабон. Работа по возращению белорусов продолжается, в частности, граждане застряли во Вьетнаме и Таиланде, отметил Чергинец.