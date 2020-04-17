Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 апреля

МЧС не рекомендовало носить маски на улицах, все больные с ОРВИ в Москве рискуют получить штрафы за выход на улицу, ВВП Китая показал рекордное падение — главное в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло до 27 938, за сутки оно увеличилось на 3448 человек. Всего в стране от коронавируса умерли 232 человека, в том числе 34 — за прошлые сутки, что стало наибольшим числом с начала эпидемии.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения 0 случаев 0 <20 0 <40 0 <100 0 от 100 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В Москве накануне умерли еще 14 пациентов с коронавирусом. С их учетом, общее количество умерших в столице достигло 127. Самому молодому из умерших вчера — 29 лет.

МЧС опубликовало рекомендации по защите от заражения. Ведомство посоветовало носить маску только в местах массового скопления людей, в общественном транспорте или при уходе за больными. Ее ношение на улице в МЧС сочли нецелесообразным.

В Москве распространили штрафы за нарушение самоизоляции на всех больных ОРВИ. Им, в соответствии с предписание главного санитарного врача, автоматически будут ставить подозрение на COVID-19, в связи с чем на них распространяется норма об обязательном 14-дневном карантине.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Главный внештатный эпидемиолог России, академик Российской Академии наук (РАН) Николай Брико опроверг слухи о том, что численность заболевших коронавирусом связана перемещением вируса во воздуху. По его словам, в воздухе вирус может прожить не дольше получаса.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Премьер Михаил Мишустин разрешил использовать для лечения COVID-19 незарегистрированный в России китайский препарат гидроксихлорохин, который безвозмездно поставили в Россию из КНР.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 16 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 1,991 млн человек, 130,8 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились уже свыше 2,158 млн человек, 144,2 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения 0 случаев 0 <100 0 <1000 0 <100 000 0 от 100 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США (671,3 тыс.). Испания находится на втором месте (184,9 тыс.), Италия — на третьем (168,9 тыс.), Франция — на четвертом (147 тыс.), Германия — на пятом (137,6 тыс.). США вышли также на первое место по числу жертв, которое выросло до почти 31 тыс .

Власти Великобритании еще на три недели продлили введенный в стране карантин. Великобритания вышла на шестое место по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом и обошла Китай, откуда началась пандемия. От болезни в стране умерли 13,7 тыс. человек.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Въезд и выезд из столицы Болгарии, Софии, будет ограничен. В болгарском кризисном штабе опасаются, что бегущие из Софии люди могут распространить болезнь на другие регионы.

ВВП Китая из-за коронавируса упал на 7% в первом квартале. Отрицательный рост экономики в стране зафиксирован впервые с 1992 года.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.