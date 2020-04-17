Пандемия коронавируса , 17 апр, 08:10
0
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 апреля
МЧС не рекомендовало носить маски на улицах, все больные с ОРВИ в Москве рискуют получить штрафы за выход на улицу, ВВП Китая показал рекордное падение — главное в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло до 27 938, за сутки оно увеличилось на 3448 человек. Всего в стране от коронавируса умерли 232 человека, в том числе 34 — за прошлые сутки, что стало наибольшим числом с начала эпидемии.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
0 случаев
0
<20
0
<40
0
<100
0
от 100
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- В Москве накануне умерли еще 14 пациентов с коронавирусом. С их учетом, общее количество умерших в столице достигло 127. Самому молодому из умерших вчера — 29 лет.
- МЧС опубликовало рекомендации по защите от заражения. Ведомство посоветовало носить маску только в местах массового скопления людей, в общественном транспорте или при уходе за больными. Ее ношение на улице в МЧС сочли нецелесообразным.
- В Москве распространили штрафы за нарушение самоизоляции на всех больных ОРВИ. Им, в соответствии с предписание главного санитарного врача, автоматически будут ставить подозрение на COVID-19, в связи с чем на них распространяется норма об обязательном 14-дневном карантине.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- Главный внештатный эпидемиолог России, академик Российской Академии наук (РАН) Николай Брико опроверг слухи о том, что численность заболевших коронавирусом связана перемещением вируса во воздуху. По его словам, в воздухе вирус может прожить не дольше получаса.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- Премьер Михаил Мишустин разрешил использовать для лечения COVID-19 незарегистрированный в России китайский препарат гидроксихлорохин, который безвозмездно поставили в Россию из КНР.
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 16 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 1,991 млн человек, 130,8 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились уже свыше 2,158 млн человек, 144,2 тыс. скончались.
Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
0 случаев
0
<100
0
<1000
0
<100 000
0
от 100 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i
- Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США (671,3 тыс.). Испания находится на втором месте (184,9 тыс.), Италия — на третьем (168,9 тыс.), Франция — на четвертом (147 тыс.), Германия — на пятом (137,6 тыс.). США вышли также на первое место по числу жертв, которое выросло до почти 31 тыс.
- Власти Великобритании еще на три недели продлили введенный в стране карантин. Великобритания вышла на шестое место по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом и обошла Китай, откуда началась пандемия. От болезни в стране умерли 13,7 тыс. человек.
Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i
- Въезд и выезд из столицы Болгарии, Софии, будет ограничен. В болгарском кризисном штабе опасаются, что бегущие из Софии люди могут распространить болезнь на другие регионы.
- ВВП Китая из-за коронавируса упал на 7% в первом квартале. Отрицательный рост экономики в стране зафиксирован впервые с 1992 года.
Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i
Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.