Таиланд сократит безвизовый режим для россиян до 30 дней

Сокращение связано с ростом незаконной деятельности, связанной с использованием схемы безвизового въезда. Сейчас его срок — 60 дней

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Власти Таиланда сокращают срок безвизового пребывания иностранцев, в том числе россиян, с 60 до 30 дней, сообщает Bangkok Post со ссылкой на Министерство туризма и спорта страны.

Решение приняли для снижения риска незаконной деятельности, связанной с использованием схемы безвизового въезда. Перед тем как официально объявить о сокращении срока безвиза, властям нужно будет обсудить дополнительные детали, отметило ведомство.

В июле прошлого года для граждан 93 стран срок безвизового пребывания в стране был установлен в 60 дней. До этого россияне могли находиться в стране без визы 90 дней. При посещении страны на срок более 60 дней нужно оформлять туристическую визу.

Ассоциация туристических агентств Таиланда ранее отмечала, что в стране на фоне длительного срока безвиза растет число иностранцев, работающих или ведущих бизнес нелегально, а также увеличивается количество незаконно сдаваемых посуточно квартир. Обычные туристы приезжают, как правило, на срок не более трех недель, отметили местные туроператоры.

В августе прошлого года власти Таиланда сообщили о проверке в отношении 100 иностранных компаний, которые заподозрили в нелегальной работе через подставных лиц. Речь шла о юрлицах, ведущих деятельность в сфере туризма, продажи недвижимости, логистики и гостиничном бизнесе. Среди основателей компаний были и граждане России. За 2024 год были отозваны лицензии у 40 туристических компаний, чью деятельность посчитали подозрительной.