Таиланд проверит иностранный бизнес из-за нелегалов из России и Китая
Власти Таиланда проводят проверку в отношении ста иностранных компаний, которые заподозрили в нелегальной работе через подставных лиц, сообщает Bangkok Post со ссылкой на генерального директора департамента туризма Джатурона Пхакдеванита.
Проверка около 60% предприятий уже завершена, с марта по июль в стране отозвали лицензии у 38 туристических компаний. До конца 2024 года департамент развития туризма намерен рассмотреть еще более 26 тыс. дел против компаний, работающих в четырех секторах: туризме, продаже недвижимости, гостиничном бизнесе и логистике.
Вице-президент Совета по туризму Таиланда Сурават Акараворамат сообщил, что в стране выявили несколько ведущих нелегальный бизнес компаний, которые основали граждане России, Китая и Индии. Доверенными лицами в этих фирмах числятся граждане Таиланда, это делается «для сокрытия иностранного владения», что нарушает положения Закона об иностранном бизнесе от 1999 года.
В Совете по туризму сообщили, что в Таиланд после начала военного конфликта России и Украины приехали много россиян, которые открыли нелегальный бизнес, в частности, они занимаются обслуживанием российских туристов. Аналогичным образом поступают и китайские граждане, что вредит тайским туроператорам и снижает доходы Таиланда от туризма, считают власти.
«Нелегальные иностранцы эксплуатируют наши ресурсы, чтобы заработать деньги. Если правительство не примет более строгие меры по обеспечению соблюдения законов, многим местным легальным операторам вскоре придется уйти из отрасли», — предупредил Сурават.
По данным Минтуризма, за первые шесть месяцев 2024 года по середину апреля страну посетили 17,5 млн иностранных туристов, что принесло экономике $22,42 млрд.
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