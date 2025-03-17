Путин повысил до генерала Героя России из спецназа «Витязь»
Указом президента Владимира Путина Герою России полковнику Александру Белоглазову присвоено звание генерал-майора, документ размещен на портале правовой информации.
Белоглазов — командир центра специального назначения «Витязь» (входит в состав Росгвардии). Под его командованием спецназ участвовал в военной операции на Украине. В мае 2022-го Белоглазов получил звание Героя России. В прошлом году военный был назначен начальником Саратовского военного Краснознаменного института Росгвардии.
Звания генерал-майора также присвоены командирам 115-й отдельной бригады особого назначения Ивану Клемину и 28-й отдельного отряда специального назначения «Ратник» Александру Парунову (это тоже подразделения Росгвардии), а также Гору Геворгяну. Начальнику Главного военного клинического госпиталя Росгвардии Олегу Багаеву присвоено звание генерал-майора медицинской службы, командиру петербургского СОБР «Гранит» Росгвардии Дмитрию Очеретяному — генерал-майора полиции.
В феврале Путин присвоил звание генерал-майора полиции замглавы главного управления (ГУ) Росгвардии по ДНР Александру Ходаковскому. Это бывший сотрудник Службы безопасности Украины, перешедший на сторону ДНР. В 2015-м он был главой Совета безопасности республики, свой нынешний пост занимает с 2023 года.
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