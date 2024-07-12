Главой Саратовского института Росгвардии стал Герой России из «Витязя»

Александр Белоглазов (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Начальником Саратовского военного Краснознаменного института (СВКИ) Росгвардии назначен Герой России, глава центра спецназа «Витязь», полковник Александр Белоглазов, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, бывший советник директора ведомства.

«Назначение Белоглазова — это очень хороший знак. Именно с таких людей курсанты и должны «делать жизнь», видя перед собой реальный пример для подражания. Тем более что сам он ранее окончил это учебное заведение», — написал он.

Ранее институтом руководил генерал-майор Сергей Алейник, которого назначили в 2019 году.

Белоглазов родился в 1978 году в Саратовской области. В 1995-м стал курсантом СВКИ, который окончил в 2000-м с отличием.

Службу начал в Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского, затем перешел в 1-й Краснознаменный отряд специального назначения «Витязь» (с 2008-го это центр специального назначения «Витязь», входит в состав Росгвардии).

Под командованием Белоглазова «Витязь» участвовал в военной операции на Украине. В мае 2022-го полковник получил звание Героя России.