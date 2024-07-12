Главой Саратовского института Росгвардии стал Герой России из «Витязя»
Начальником Саратовского военного Краснознаменного института (СВКИ) Росгвардии назначен Герой России, глава центра спецназа «Витязь», полковник Александр Белоглазов, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, бывший советник директора ведомства.
«Назначение Белоглазова — это очень хороший знак. Именно с таких людей курсанты и должны «делать жизнь», видя перед собой реальный пример для подражания. Тем более что сам он ранее окончил это учебное заведение», — написал он.
Ранее институтом руководил генерал-майор Сергей Алейник, которого назначили в 2019 году.
Белоглазов родился в 1978 году в Саратовской области. В 1995-м стал курсантом СВКИ, который окончил в 2000-м с отличием.
Службу начал в Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского, затем перешел в 1-й Краснознаменный отряд специального назначения «Витязь» (с 2008-го это центр специального назначения «Витязь», входит в состав Росгвардии).
Под командованием Белоглазова «Витязь» участвовал в военной операции на Украине. В мае 2022-го полковник получил звание Героя России.