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Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом

Путин присвоил звание адмирала командующему ЧФ Пинчуку
Сергей Пинчук командует Черноморским флотом с апреля 2024 года, до этого он три года был заместителем командующего
Сергей Пинчук
Сергей Пинчук (Фото: Минобороны России)

Российский президент Владимир Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку, указ опубликован на портале правовой информации.

Звания вице-адмирала были присвоены Вячеславу Родионову и Олегу Шастову.

Кроме того, глава государства присвоил звания генерал-полковника командующему группировкой «Восток» Андрею Иванаеву и главе Национального центра управления обороной Станиславу Гаджимагомедову. Аналогичные звания получили Валерий Солодчук и Владимир Кравченко.

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Пинчук стал командующим Черноморским флотом в апреле 2024 года. Ранее он командовал Каспийской флотилией. В 2021 году стал заместителем командующего Черноморским флотом, а позднее первым заместителем.

О том, что генерал Иванаев стал командовать группировкой «Восток», в декабре 2024 года сообщили источники РБК. Затем информацию подтвердило Минобороны.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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