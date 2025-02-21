Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом
Российский президент Владимир Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку, указ опубликован на портале правовой информации.
Звания вице-адмирала были присвоены Вячеславу Родионову и Олегу Шастову.
Кроме того, глава государства присвоил звания генерал-полковника командующему группировкой «Восток» Андрею Иванаеву и главе Национального центра управления обороной Станиславу Гаджимагомедову. Аналогичные звания получили Валерий Солодчук и Владимир Кравченко.
Пинчук стал командующим Черноморским флотом в апреле 2024 года. Ранее он командовал Каспийской флотилией. В 2021 году стал заместителем командующего Черноморским флотом, а позднее первым заместителем.
О том, что генерал Иванаев стал командовать группировкой «Восток», в декабре 2024 года сообщили источники РБК. Затем информацию подтвердило Минобороны.
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