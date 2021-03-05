На Сейшелах назвали дату открытия границ для россиян

Въезд в страну для туристов откроют 25 марта. Для этого им нужно будет иметь на руках свежий отрицательный тест на коронавирус. На Сейшелах приезжим предписано ходить в масках и соблюдать и социальную дистанцию

Сейшельские острова (Фото: Karlheinz Schindler / DPA / ТАСС)

Сейшельские острова откроют свои границы для туристов со всего мира, в том числе из России, 25 марта. Об этом сообщило Seychelles News Agency со ссылкой на министра иностранных дел и туризма республики Сильвестра Радегонде.

Иностранцам разрешат въезд при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позже, чем за 72 часа до прибытия. Для них не будет действовать карантин, туристам разрешат сразу заселяться в отели.

Шерин Фрэнсис из Совета по туризму Сейшельских островов заявил, что власти планируют возвращение в страну рейсов «Аэрофлота» для привлечения российских туристов.

Исключением станет только одна страна — Южная Африка, где был обнаружен новый, более заразный штамм коронавируса. По словам Радегонде, причина запрета на въезд для туристов из ЮАР заключается в защите рынка. «Проблема в европейском рынке. Мы уже занесены в красный список в Англии из-за рейсов в Южную Африку. Сейчас мы ведем переговоры с британскими властями, чтобы лучше понять, в чем проблема и как ее решить. Как только решение будет принято, мы будем открыты для всех, включая Южную Африку», — пояснил министр.

Радегонде отметил, что гости страны должны будут соблюдать санитарные правила — масочный режим, социальное дистанцирование, дезинфекцию рук. Главный секретарь по туризму Анн Лафортюн сообщила, что туристам разрешат заселяться только в отели, имеющие сертификат для приема клиентуры в период пандемии. Сейчас из 700 лицензированных гостиниц такую сертификацию получили 535.