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Пандемия коронавируса ,  
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На Сейшелах назвали дату открытия границ для россиян

Въезд в страну для туристов откроют 25 марта. Для этого им нужно будет иметь на руках свежий отрицательный тест на коронавирус. На Сейшелах приезжим предписано ходить в масках и соблюдать и социальную дистанцию
Сейшельские острова
Сейшельские острова (Фото: Karlheinz Schindler / DPA / ТАСС)

Сейшельские острова откроют свои границы для туристов со всего мира, в том числе из России, 25 марта. Об этом сообщило Seychelles News Agency со ссылкой на министра иностранных дел и туризма республики Сильвестра Радегонде.

Иностранцам разрешат въезд при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позже, чем за 72 часа до прибытия. Для них не будет действовать карантин, туристам разрешат сразу заселяться в отели.

Шерин Фрэнсис из Совета по туризму Сейшельских островов заявил, что власти планируют возвращение в страну рейсов «Аэрофлота» для привлечения российских туристов.

Исключением станет только одна страна — Южная Африка, где был обнаружен новый, более заразный штамм коронавируса. По словам Радегонде, причина запрета на въезд для туристов из ЮАР заключается в защите рынка. «Проблема в европейском рынке. Мы уже занесены в красный список в Англии из-за рейсов в Южную Африку. Сейчас мы ведем переговоры с британскими властями, чтобы лучше понять, в чем проблема и как ее решить. Как только решение будет принято, мы будем открыты для всех, включая Южную Африку», — пояснил министр.

Радегонде отметил, что гости страны должны будут соблюдать санитарные правила — масочный режим, социальное дистанцирование, дезинфекцию рук. Главный секретарь по туризму Анн Лафортюн сообщила, что туристам разрешат заселяться только в отели, имеющие сертификат для приема клиентуры в период пандемии. Сейчас из 700 лицензированных гостиниц такую сертификацию получили 535.

Россияне смогут въезжать в Грузию с отрицательным тестом на COVID
Общество
Фото:Давид Мдзинаришвили / ТАСС

Туристам разрешат свободно перемещаться между островами, в том числе самостоятельно на яхтах и катерах без местного экипажа.

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1 марта для россиян были открыты воздушные границы Грузии. Въезд в страну разрешен при наличии актуального отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. Через три дня после прибытия снова нужно пройти тестирование.

Как заявляла вице-премьер Татьяна Голикова 2 марта, власти России намеренно не открыли границы с новыми странами перед праздниками 23 февраля и 8 марта, чтобы не повторять ошибки прошлого года, когда граждане, несмотря на предупреждения, летали за границу и завозили оттуда инфекцию.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
Сейшельские острова туризм коронавирус границы
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