Умер обладатель «Оскара», режиссер Фредерик Уайзман

Фредерик Уайзман (Фото: Neilson Barnard / Getty Images)

Режиссер-документалист, обладатель «Оскара» Фредерик Уайзман умер в возрасте 96 лет, говорится в совместном заявлении его семьи и основанной режиссером дистрибьюторской компании Zipporah Films, передает Variety.

«В течение почти шести десятилетий Фредерик Уайзман создавал беспрецедентный объем работ, охватывающий современные социальные институты и обычный человеческий опыт, прежде всего в Соединенных Штатах и Франции. Его фильмы, от «Безумств Титикута» (1967) до последней работы «Меню на троих» (2023), известны своими сложностью, силой повествования и гуманистическим взглядом», — сказано в заявлении.

Все 45 фильмов Уайзмана были спродюсированы и сняты под брендом Zipporah Films, Inc.

Фредерик Уайзман родился 1 января 1930 года в Бостоне. Окончил колледж им. Уильямса и юридическую школу Йельского университета. Первой спродюсированной им картиной стал «Крутой мир» режиссера Ширли Кларк — о жизни в гарлемской банде.

В работе над своим следующим фильмом — «Безумствами Титикута» Уайзман выступал одновременно режиссером и продюсером. Картина рассказывает о суровой жизни ординаторов бриджуотерской государственной больницы для психически больных.

В последующих 40 своих документальных работах Уайзман продолжил обозревать жизнь учреждений. Речь идет в том числе о фильмах «Средняя школа» (1968) и «Закон и порядок» (1969) — о полиции Канзас-Сити, а также «Больница», «Муниципальное жилье» и «Ратуша» (2020).

Уайзман получил премию «Оскар» в 2016 году, а также «Золотого льва» за достижения всей жизни на Венецианском кинофестивале в 2014-м.

Его жена Зипора Батшоу, с которой Уайзман прожил 65 лет, скончалась в 2021 году. У супругов двое сыновей — Дэвид и Эрик, а также трое внуков.