Мультфильм Константина Бронзита вошел в список претендентов на «Оскар»

Константин Бронзит (Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press)

Мультфильм «Три сестры» российского художника-мультипликатора Константина Бронзита вошел в шорт-лист претендентов на вручение премии «Оскар». Об этом сценарист рассказал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

«Мой короткометражный фильм «Три сестры» вошел в шорт-лист (15 фильмов) претендентов на 98-ю награду американской Киноакадемии «Оскар», — написал он.

Номинанты будут объявлены 22 января.

Бронзит отметил, что его работы уже в четвертый раз попадают в шорт-лист, две из них были номинированы на премию «Оскар» — «Уборная история — любовная история» (2009) и «Мы не можем жить без космоса» (2016).

Помимо этого, его мультфильм «На краю земли» был номинирован на премию Французской академии кинематографических искусств «Сезар» в категории «Лучший короткометражный фильм».

Он также принимал участие в создании мультсериала «Лунтик и его друзья», «Иван-царевич и серый волк», «Три богатыря и наследница престола» и других.