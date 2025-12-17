 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Мультфильм Константина Бронзита вошел в список претендентов на «Оскар»

Константин Бронзит
Константин Бронзит (Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press)

Мультфильм «Три сестры» российского художника-мультипликатора Константина Бронзита вошел в шорт-лист претендентов на вручение премии «Оскар». Об этом сценарист рассказал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

«Мой короткометражный фильм «Три сестры» вошел в шорт-лист (15 фильмов) претендентов на 98-ю награду американской Киноакадемии «Оскар», — написал он.

Номинанты будут объявлены 22 января.

Юру Борисова пригласили стать членом вручающей «Оскар» киноакадемии
Общество
Юра Борисов

Бронзит отметил, что его работы уже в четвертый раз попадают в шорт-лист, две из них были номинированы на премию «Оскар» — «Уборная история — любовная история» (2009) и «Мы не можем жить без космоса» (2016).

Помимо этого, его мультфильм «На краю земли» был номинирован на премию Французской академии кинематографических искусств «Сезар» в категории «Лучший короткометражный фильм».

Он также принимал участие в создании мультсериала «Лунтик и его друзья», «Иван-царевич и серый волк», «Три богатыря и наследница престола» и других.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Константин Бронзит «Оскар» мультфильм шорт-лист

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Юру Борисова пригласили стать членом вручающей «Оскар» киноакадемии
Общество
На премии «Оскар» появится новая номинация
Общество
Том Круз получит почетный «Оскар»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 12:07 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 12:07
В Норвегии подготовились к возможному подрыву мостов на случай атаки Политика, 12:09
Тренер Вашингтона рассказал о возможном недовольстве Овечкина Спорт, 12:08
Изменения в аккредитации IT-компаний: как адаптироваться к новым запретамПодписка на РБК, 12:08
Bloomberg сообщил о подготовке США новых санкций против России Политика, 12:06
Торговля без выходных: как зарабатывать на срочном рынке #всенабиржу!, 12:04
ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ростовской области Политика, 12:02
Пессимисты погубят бизнес: 9 способов сделать сотрудников счастливее Образование, 12:01
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Зачем бизнесу работать по государственному оборонному заказу Компании, 12:00
Венесуэла осудила заявление Трампа о краже активов Политика, 12:00
ВЦИОМ выяснил, как болельщики относятся к лимиту на легионеров в РПЛ Спорт, 11:57
Китайский посол оценил степень готовности нового газопровода из России Экономика, 11:56
Искусство жить: как устроен премиальный ЖК в Марьиной роще РБК и TATE, 11:56
Лукашенко посоветовал Украине не будить «спящего медведя» Политика, 11:50
В Подмосковье опровергли сообщения об эпидемии гонконгского гриппа Общество, 11:47