Умер актер из фильма «Одинокая женщина с ребенком» Владимир Рулла

Владимир Рулла (Фото: ramteatr / Telegram)

Актер Владимир Рулла умер 9 февраля на 78-м году жизни, сообщила пресс-служба Российского академического молодежного театра (РАМТ) в телеграм-канале.

Актер родился 8 мая 1948 года. В 1971-м окончил Театральное училище им. Щепкина. Работал в Кировском ТЮЗе, позже был приглашен в Центральный детский театр (ныне Российский академический молодежный театр).

С 1981 по 2004 год работал в РАМТ. За это время исполнил более 30 ролей. Принимал участие в таких постановках, как «Приключения Тома Сойера», «Поллианна», «Три толстяка», «Зеленая птичка» и «Жаннета».

Среди театральных работ Руллы также «Орфей и Эвридика», «Снежная королева», «Фауст. Первый вариант».

Помимо этого актер снимался в фильмах «Одинокая женщина с ребенком» и «Солнечный удар», а также в телеспектаклях «Сон с продолжением» и «Письма к другу».