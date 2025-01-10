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Дело инстаблогеров ,  
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Дело о взыскании с Блиновской ₽1,1 млрд по налогам прекращено

Приставы прекратили дело о взыскании с Блиновской 1,1 млрд руб. по налогам
Сюжет
Дело инстаблогеров
Елена Блиновская
Елена Блиновская (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Исполнительное производство о взыскании с блогера Елены Блиновской более 1,1 млрд руб. по налогам прекращено, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на попавшие в распоряжение агентства документы.

Из них следовало, что с Блиновской взыскивали 1 млрд 168 млн 855 тыс. 426 руб., однако в конце ноября 2024 года было вынесено решение о прекращении взыскания из-за банкротства блогера по п. 7 ч. 1 ст. 47 закона «Об исполнительном производстве».

Суд признал Блиновскую банкротом
Общество
Елена Блиновская

Суд признал Блиновскую банкротом в середине ноября. Ранее Следственный комитет предъявил ей окончательное обвинение. Блогеру вменили уклонение от уплаты налогов, легализацию доходов, полученных преступным путем, и неправомерный оборот средств платежей. Рассмотрение дела в суде началось в августе, в ходе заседаний Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов, но не согласилась с обвинениями в отмывании.

Федеральная налоговая служба оценила долг блогера в 1,4 млрд руб. Из них задолженность по налогам — 918 млн руб., остальное — пени и штрафы.

В октябре 2024 года юристы Блиновской заявили, что та полностью погасила перед налоговой долг по НДФЛ на сумму более 320 млн руб.

В конце ноября долг Блиновской на 1,2 млрд руб. пропал из базы задолженностей. Налоговый юрист блогера тогда сказал Shot, что пока не понимает, как произошло погашение долгов.

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Теги
Елена Блиновская банкроство налоги
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