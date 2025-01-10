Дело о взыскании с Блиновской ₽1,1 млрд по налогам прекращено
Исполнительное производство о взыскании с блогера Елены Блиновской более 1,1 млрд руб. по налогам прекращено, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на попавшие в распоряжение агентства документы.
Из них следовало, что с Блиновской взыскивали 1 млрд 168 млн 855 тыс. 426 руб., однако в конце ноября 2024 года было вынесено решение о прекращении взыскания из-за банкротства блогера по п. 7 ч. 1 ст. 47 закона «Об исполнительном производстве».
Суд признал Блиновскую банкротом в середине ноября. Ранее Следственный комитет предъявил ей окончательное обвинение. Блогеру вменили уклонение от уплаты налогов, легализацию доходов, полученных преступным путем, и неправомерный оборот средств платежей. Рассмотрение дела в суде началось в августе, в ходе заседаний Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов, но не согласилась с обвинениями в отмывании.
Федеральная налоговая служба оценила долг блогера в 1,4 млрд руб. Из них задолженность по налогам — 918 млн руб., остальное — пени и штрафы.
В октябре 2024 года юристы Блиновской заявили, что та полностью погасила перед налоговой долг по НДФЛ на сумму более 320 млн руб.
В конце ноября долг Блиновской на 1,2 млрд руб. пропал из базы задолженностей. Налоговый юрист блогера тогда сказал Shot, что пока не понимает, как произошло погашение долгов.
Читайте РБК в Telegram.
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
В Италии мэр коммуны запретил жителям болеть
Команда Трампа предупредила Данию о серьезном настрое насчет покупки Гренландии
Правительство Армении одобрило законопроект о вступлении в ЕС
В Россию привезли новый Nissan Juke. Фото, цена и подробности
Каким будет 2025 год для российского виноделия
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Банк «Открытие» закрылся
Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году
Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов