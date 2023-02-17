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Адвокат сообщил об обыске в квартире участницы Pussy Riot

Адвокат: следователи СК провели обыск в квартире участницы Pussy Riot Риты Флорес
По словам адвоката, после обыска Рита Флорес «пропала». В декабре прошлого года у участницы Pussy Riot проводили обыск по делу против издателя «Медиазоны»
Рита&nbsp;Флорес (Маргарита&nbsp;Коновалова)
Рита Флорес (Маргарита Коновалова) (Фото: ritaflores69 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Сотрудники СК провели обыск в квартире участницы группы Pussy Riot Риты Флорес (Маргариты Коноваловой). Об этом РБК сообщил ее адвокат Даниил Берман (признан в России иноагентом).

«Обыск был, после него Рита пропала», — рассказал он. По его словам, девушка перестала выходить на связь, а в СК сообщили, что ее не задерживали. РБК обратился за комментарием в ГСУ СК по Москве.

В середине декабря 2022 года адвокат Дмитрий Захватов сообщал об обысках у Риты Флорес. По его словам, тогда у нее изъяли всю технику и вызвали на допрос в качестве свидетеля. Захватов уточнил, что обыск проводился по делу в отношении издателя «Медиазоны» (признана иностранным агентом) Петра Верзилова (признан иностранным агентом), возбужденному СК по ст. 207.3 УК (распространение фейков об армии).

Уголовное дело против Верзилова о фейках завели в ноябре прошлого года. Его заочно арестовали и объявили в розыск.

Он уехал из России в 2020 году, после того как его заподозрили в сокрытии канадского гражданства. Тогда против него возбудили дело по ст. 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства).

Следователь в суде сообщил, что Верзилов объявлен в международный розыск. По данным СК, он «скрывается на территории Италии и Ватикана». Тем не менее Басманный суд Москвы отказался арестовать участника Pussy Riot, так как наказание по статье о неуведомлении о втором гражданстве не предусматривает лишения свободы, только штраф до 200 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 400 часов.

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Виктория Громова Виктория Громова, Любовь Порываева Любовь Порываева
обыск СК Pussy Riot
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