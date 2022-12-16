Адвокат: к участнице Pussy Riot Рите Флорес пришли с обыском по делу Петра Верзилова

Адвокат сообщил об обыске у Риты Флорес из Pussy Riot по делу Верзилова

Рита Флорес (Фото: ritaflores69 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

К Рите Флорес из Pussy Riot пришли с обыском. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Захватов в своем телеграм-канале.

«Изъяли всю технику и вызвали на допрос в качестве свидетеля в понедельник», — написал он.

РБК направил запрос в СК и обратился за комментарием к представителю Pussy Riot.

Захватов уточнил, что обыск проводился по делу против издателя «Медиазоны» (признана иностранным агентом) Петра Верзилова (признан иностранным агентом), возбужденного СК по ст. 207.3 УК (распространение фейков об армии), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. 13 декабря его бывшая жена и участница Pussy Riot Надежда Толоконникова (признана иноагентом) сообщила «Медиазоне» об обыске у матери Верзилова Елены.

Дело против Верзилова о фейках завели в начале ноября. Его заочно арестовали и объявили в розыск.

Издатель «Медиазоны» уехал из страны еще в 2020 году, после того как против него возбудили дело по ст. 330.2 УК — тогда его заподозрили в сокрытии канадского гражданства.

В конце сентября прошлого года Верзилов попал в реестр иностранных агентов. Тогда же в список внесли учредителя «Медиазоны» — ООО «ЗП».

До 2009 года Верзилов был участником арт-группы «Война», после этого примкнул к Pussy Riot.