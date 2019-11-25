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В Госдуму внесли законопроект об обязанности росгвардейцев представляться

В Государственную думу внесен законопроект, предусматривающий введение обязанности для сотрудников Росгвардии представляться при обращении к гражданам. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Речь идет о внесении изменений в ст. 4 федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации». Согласно документу, росгвардейцы обязаны будут называть гражданам свою должность, звание и фамилию, а также предъявлять по требованию служебное удостоверение, после чего сообщать причину и цель обращения.

Кроме того, в случае применения к гражданам мер, ограничивающих их права и свободы, сотрудники войск нацгвардии обязаны будут разъяснять причины для применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности граждан. При этом росгвардейцы получат право не исполнять эти требования при обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и здоровью военного.

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Авторами инициативы стали глава комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его зампред Александр Хинштейн («Единая Россия»), а также депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг.

Как пояснил Пискарев, норма будет распространяться не на всех сотрудников, а только на тех, кто имеет специальные звания полиции и чья деятельность связана с обеспечением общественного порядка и безопасности. Он пояснил, что требования не будут распространяться на сотрудников ОМОНа и СОБРа, которые участвуют в мероприятиях по противодействию терроризму.

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На сегодняшний день, согласно ст. 10 ФЗ «О войсках нацгвардии», при задержании росгвардейцы обязаны только называть основания для таких действий. Кроме того, как говорится в пояснительной записке к документу, сегодня на сотрудников Росгвардии не возложена обязанность представляться и предъявлять служебное удостоверение, «в результате чего граждане лишены возможности убедиться, что к ним обращается именно уполномоченный на то представитель власти».

Теги: Госдума, Росгвардия
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