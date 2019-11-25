В Госдуму внесли законопроект об обязанности росгвардейцев представляться

В Государственную думу внесен законопроект, предусматривающий введение обязанности для сотрудников Росгвардии представляться при обращении к гражданам. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Речь идет о внесении изменений в ст. 4 федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации». Согласно документу, росгвардейцы обязаны будут называть гражданам свою должность, звание и фамилию, а также предъявлять по требованию служебное удостоверение, после чего сообщать причину и цель обращения.

Кроме того, в случае применения к гражданам мер, ограничивающих их права и свободы, сотрудники войск нацгвардии обязаны будут разъяснять причины для применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности граждан. При этом росгвардейцы получат право не исполнять эти требования при обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и здоровью военного.

Авторами инициативы стали глава комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его зампред Александр Хинштейн («Единая Россия»), а также депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг.