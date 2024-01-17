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Вертолет аварийно сел на трассу в Брянской области

Часть Брянской области осталась без света из-за аварийной посадки вертолета
Никто не пострадал. Из-за обрыва высоковольтной линии четыре района области остались без света. Позднее губернатор Александр Богомаз сообщил, что электроснабжение полностью восстановлено
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Четыре района Брянской области остались без электричества после обрыва высоковольтной линии из-за аварийной посадки вертолета на трассе М-3 «Украина», сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

В результате инцидента с вертолетом никто не пострадал, уточнил он. О каком вертолете идет речь, губернатор не сообщил. Минобороны позднее сообщило, что речь идет о вертолете Ми-8. 

Электроснабжение после происшествия пропало в четырех районах — Севском, Суземском, Брасовском, Комаричском. Позднее Богомаз сообщил, что оно полностью восстановлено. 

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Вертолет Ми-8

15 января электроснабжение оказалось нарушено в приграничном с Украиной селе Сушаны в Брянской области, после того как оно попало под обстрел. При атаке никто не пострадал, оказались повреждены несколько административных зданий.

В декабре жесткую посадку в Ставропольском крае совершил вертолет Ми-2. Он приземлился в поле недалеко от станицы Незлобной, рядом с автодорогой Пятигорск — Георгиевск. На борту были два человека, они не пострадали. Вертолет принадлежит частной компании, уточнял губернатор региона Владимир Владимиров. Прокуратура сообщала, что начала проверку по факту инцидента. 

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Брянская область Александр Богомаз аварийная посадка электричество
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