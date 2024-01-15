 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Село в Брянской области осталось без электричества после обстрела

Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Сушаны Брянской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Село Сушаны Климовского района попало под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор Александр Богомаз Брянской области в телеграм-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал. Частично повреждены несколько административных зданий, нарушено энергоснабжение.

На месте работают аварийные оперативные службы, электричество восстанавливают, заверил Богомаз.

Богомаз сообщил об обстреле двух сел в Брянской области
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Брянская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

Так, 10 января под обстрел попали село Лемешовка и Азаровка. Никто не пострадал. Повреждения получили несколько жилых домов, хозпостройки и административное здание сельскохозяйственного предприятия.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
Теги
Персоны
Александр Богомаз Брянская область обстрел энергоснабжение
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
Богомаз сообщил об обстреле двух сел в Брянской области
Политика
Богомаз сообщил о сбитом над Брянской областью беспилотнике
Политика
Богомаз сообщил о гибели ребенка при обстреле Брянской области из РСЗО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 96,07 (-0,68) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 87,68 (-0,46) Инвестиции, 17:37
Правительство одобрило конфискацию имущества по статье о фейках об армии Политика, 19:05
Немецкого министра освистали на митинге фермеров в Берлине Политика, 18:57
На Украине назвали «икорной дипломатией» допуск российских тхэквондистов Спорт, 18:57
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 18:55
Песков назвал Берлину лучший повод для беспокойства, чем статья в Bild Политика, 18:45
Село в Брянской области осталось без электричества после обстрела Политика, 18:36
Экспорт бензина решили сократить на время ремонта завода ЛУКОЙЛа Экономика, 18:33
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Испанский мотогонщик умер после аварии на «Дакаре» Спорт, 18:23
ЦБ назвал регионы с самыми высокими и низкими ставками по ипотеке Недвижимость, 18:19
МТС сообщила о завершении покупки сервиса аренды самокатов Urent Бизнес, 18:16
Военная операция на Украине. Карта на 15 января Политика, 18:02
Обвинение проиграло в апелляции дело об аресте основателя «Тануки» Орлова Общество, 17:58
Чемпион мира среди юниоров Мозалев перешел в группу Тутберидзе Спорт, 17:52
Индексы голубых фишек Индии достигли рекордных значений Инвестиции, 17:47