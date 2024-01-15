Село в Брянской области осталось без электричества после обстрела
Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Сушаны Брянской области
Село Сушаны Климовского района попало под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор Александр Богомаз Брянской области в телеграм-канале.
По предварительным данным, никто не пострадал. Частично повреждены несколько административных зданий, нарушено энергоснабжение.
На месте работают аварийные оперативные службы, электричество восстанавливают, заверил Богомаз.
Брянская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
Так, 10 января под обстрел попали село Лемешовка и Азаровка. Никто не пострадал. Повреждения получили несколько жилых домов, хозпостройки и административное здание сельскохозяйственного предприятия.
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