Село в Брянской области осталось без электричества после обстрела

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Село Сушаны Климовского района попало под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор Александр Богомаз Брянской области в телеграм-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал. Частично повреждены несколько административных зданий, нарушено энергоснабжение.

На месте работают аварийные оперативные службы, электричество восстанавливают, заверил Богомаз.

Брянская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

Так, 10 января под обстрел попали село Лемешовка и Азаровка. Никто не пострадал. Повреждения получили несколько жилых домов, хозпостройки и административное здание сельскохозяйственного предприятия.