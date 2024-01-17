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В Бишкеке разбился военный вертолет

В Бишкеке упал вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

В Бишкеке упал военный вертолет Ми-8. Об этом сообщают Kaktus.media со ссылкой на сотрудников силовых структур, а также «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на источники.

По данным Kaktus.media, Ми-8 потерпел крушение около 11:00 по местному времени (08:00 мск) рядом с селом Достук, на территории «Фрунзе-1». Sputnik также сообщает, что катастрофа произошла в микрорайоне Достук. По предварительным данным, полет был учебно-тренировочным. Погиб один человек.

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