В Бишкеке разбился военный вертолет
В Бишкеке упал военный вертолет Ми-8. Об этом сообщают Kaktus.media со ссылкой на сотрудников силовых структур, а также «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на источники.
По данным Kaktus.media, Ми-8 потерпел крушение около 11:00 по местному времени (08:00 мск) рядом с селом Достук, на территории «Фрунзе-1». Sputnik также сообщает, что катастрофа произошла в микрорайоне Достук. По предварительным данным, полет был учебно-тренировочным. Погиб один человек.
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