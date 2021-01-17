В России за сутки выявили более 23,5 тыс. заразившихся COVID-19

Общее число заболевших в России превысило 3,5 млн человек

Фото: Максим Шеметов / Reuters

В России за последние 24 часа коронавирус COVID-19 выявили у 23 586 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В штабе пояснили, что из новых случаев заражения свыше 12% не имели клинических проявлений болезни. Также за минувшие сутки в России был зафиксирован 481 летальный исход. Полностью вылечились от коронавируса 23 440 человек.

Всего с начала пандемии в России COVID-19 заразились 3 568 209 человек. Умерли 65 566.

В пятерку регионов с самыми высокими показателями по зараженным коронавирусом входят Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Нижегородская и Ростовская области.