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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки выявили более 23,5 тыс. заразившихся COVID-19

Общее число заболевших в России превысило 3,5 млн человек
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

В России за последние 24 часа коронавирус COVID-19 выявили у 23 586 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В штабе пояснили, что из новых случаев заражения свыше 12% не имели клинических проявлений болезни. Также за минувшие сутки в России был зафиксирован 481 летальный исход. Полностью вылечились от коронавируса 23 440 человек.

В России впервые почти за неделю выявили меньше 500 смертей от COVID-19
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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Всего с начала пандемии в России COVID-19 заразились 3 568 209 человек. Умерли 65 566.

В пятерку регионов с самыми высокими показателями по зараженным коронавирусом входят Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Нижегородская и Ростовская области.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что в России наступил «переломный момент кризиса», связанного с распространением COVID-19. Глава правительства выразил уверенность, что с началом массовой вакцинации эпидемическая ситуация начнет улучшаться. Вместе с этим у населения исчезнут опасения, сдерживавшие экономическое развитие.

Президент Владимир Путин заявил, что сейчас невозможно со стопроцентной уверенностью предугадать, как в России и мире будет дальше развиваться обстановка с пандемией.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы
Михаил Юшков, Роман Котерев
коронавирус Россия COVID-19
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