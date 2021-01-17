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В России впервые почти за неделю выявили меньше 500 смертей от COVID-19

Предыдущие пять дней в стране фиксировали более 500 летальных исходов. Накануне в России умерли 590 человек с коронавирусом
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России за минувшие сутки скончался 481 человек, ранее заразившийся коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Последний раз менее 500 летальных исходов из-за коронавируса фиксировали в России в понедельник, 11 января. Тогда скончались 436 человек. В последующие дни в России ежедневно регистрировали более 500 смертей от COVID-19. В частности, 12 января умер 531 человек, 14 января — 570, а накануне, 16 января, — 590.

За весь период пандемии в стране зафиксировали 65 566 летальных исходов, следует из данных штаба. Росстат приводит другую статистику, согласно которой общее число умерших с COVID-19 за апрель—сентябрь превысило 55 тыс. Разница в данных штаба и ведомства объясняется тем, что в подсчеты Росстата включили тех, у кого коронавирус диагностировали уже после смерти, а также тех, кто скончался от других патологий, обострившихся на фоне COVID-19.

В Москве за сутки COVID-19 выявили более чем у 4 тыс. человек
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Больше всего жертв за последние 24 часа выявили в Москве — 67. В Санкт-Петербурге скончались 59 человек с коронавирусом, в Подмосковье — 27, в Воронежской области и Красноярском крае — по 20, в Краснодарском крае — 19. Также в число регионов с высокими суточными показателями смертности попали Свердловская область (16), Нижегородская область и Алтайский край (по 15), Ростовская область (11), Вологодская и Иркутская области, а также Чувашия (по десять). В остальных регионах, где были зафиксированы летальные исходы, за сутки умерли менее десяти человек.

По числу смертей за весь период пандемии лидирует Москва (12 468 жертв, по данным оперштаба): на ее долю приходится почти 1/5 от всех летальных исходов, зарегистрированных в стране. Высокая смертность от COVID-19 также наблюдается в следующих регионах:

  • Санкт-Петербург — 8847;
  • Московская область — 3276;
  • Ростовская область — 2334;
  • Красноярский край — 1985;
  • Нижегородская область — 1909;
  • Свердловская область — 1804.
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За минувшие сутки в стране выявили 23 586 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности в России COVID-19 заболели 3 568 209 человек, из которых вылечился 2 960 431 пациент. По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено 96,6 млн лабораторных тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе 478 тыс. за последние сутки.

Автор
Михаил Юшков
коронавирус COVID-19 смертность
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